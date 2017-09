Er is onderhoud van 16 tot en met 20 uur aan de Destiny 2-servers.

Bungie kondigde aan dat de servers voor Destiny 2 later vandaag voor enkele uren offline gaan. Vanaf 16 uur zal niemand nog in staat zijn om in te loggen in Destiny 2. Degenen die op dat moment aan het spelen zijn, kunnen nog een uurtje voortdoen. Om 17 uur zal iedereen van de servers verwijderd worden. De planning spreekt momenteel van een onderhoud tot 20 uur. Vorige week leerden we echter dat die planning met enkele uren kan uitlopen.