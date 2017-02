Dat kan wat beangstigend overkomen voor bestaande Destiny-spelers die het spel wél wisten te maken zoals het was. Activision wil naar eigen zeggen meer inzetten op de verhaalbrenging van de game zodat casual spelers gewoonweg een leuke, gidsende game kunnen spelen. De meer high-end content zou daarbij nog steeds intact blijven in de vorm van Strikes, Raids en meer Grind-praktijken.

Het is duidelijk dat Destiny 2 meer op het verhalende aspect zal inzetten, want het is het Taken King-team die aan de opvolger werkt. De Taken King-uitbreiding was trouwens de eerste DLC die het verhaal (in zoverre dat aanwezig was) wist bij te schaven. Destiny 2 had eigenlijk vorig jaar in september moeten verschijnen, maar haalde die deadline niet. Verschillende andere studios steken nu een handje toe om de deadline van deze zomer zeker te halen.