Destiny 2 laat vervelende leveltruc achterwege

Zo werd de gear die uit een Engram kwam bepaald door het Light-level op het moment van decryptie. Het Light-level is daarbij een gewogen gemiddelde van statistieken gebaseerd op wapens, items en gear die je op dat moment draagt. Wilde je dus betere gear, dan sloeg je het best aan het decrypten met een zo hoog mogelijk Light-level, ookal was dat niet je favoriete uitrusting. Een behoorlijke absurde manier van levelen en dat beseft Bungie nu ook. De ontwikkelaar kondigde namelijk via Twitter aan dat ze van voorgaand concept afstappen en dat het decryptieproces plaatsvindt op basis van je best mogelijk uitrustingen, zonder dat je alles moet equipen. Een kleine stap voor Bungie, een reusachtige stap voorwaarts voor Destiny 2-spelers!