EA Sports lanceert jaarlijks een basketbalgame en ook in 2017 is dat niet anders. Vanaf 15 september ligt NBA Live 18 in de winkelrekken met James Harden als coverstar.

Het spel zal 60 euro kosten, maar wie nu reeds een pre-order plaatst, krijgt 20 euro oftewel 33 % korting. Om die beslissing te maken, kan je eerst de demo aan de tand voelen. Die staat sinds vandaag online en kan op je PlayStation 4 of Xbox One worden gedownload. Je moet wel een PS Plus- of Xbox Live Gold-lid zijn om de download aan te vatten.