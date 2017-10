Defusekids en Diamond City gaan door naar de FACTS finals van de Kayzr League

Na een angstaanjagende eerste map van Defusekids tegen Vanguard Esports die eindigde met een score van 2-16 op Overpass, kwam Defusekids terug met 16-8 en 16-2 op de twee volgende maps, Nuke en Cobblestone.

Diamond City behaalde de eerste map, Train, tegen Sector One met een score van 16-14. Sector One leek op de volgende map, Cache, sterk terug te komen met een score van 16-8, maar toch kon Diamond City de derde en dus laatste map, Overpass, 16-12 winnen tegen Sector One.

Defusekids en Diamond City nemen het morgen tegen elkaar op in de finale voor de "Golden Ticket": voor elke speler een overnachting in The Arcade Hotel in Amsterdam en een Kayzr Gaming Chair.