De Defiant Honor-DLC voor Nioh verschijnt op 25 juli deelt ontwikkelaar Team Ninja mee.

Defiant Honor neemt spelers mee naar het Osaka Castle, het grootste en meest ondoordringbare kasteel uit het Sengoku-tijdperk. Deze add-on bevat de legendarische krijger Sanada Yukimura, in dienst van Tokugawa Ieyasu’s aartsvijand de Toyotomi clan.

Terwijl de spanning stijgt tussen de Tokugawa- en Toyotomi-clans, moet Sanada Yukimura zich voorbereiden op het conflict met de Tokugawa-strijdkrachten door een stronghold te bouwen, genaamd de Sanada Maru om het gebied rond Osaka Castle veilig te stellen.

In al deze chaos moet onze held, William, samen met Date Masamune (die vecht voor Tokugawa), naar Sanada Maru reizen op zoek naar Maria. Het weer zit hem trouwens ook niet mee want de winter is ongemeen hard...