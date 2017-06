Ontwikkelaar en uitgever Starbreeze meldt dat Dead by Daylight meer dan 1,8 miljoen verkochte exemplaren telt via Steam.

Dead by Daylight is een asymmetrisch multiplayer horror-spel waarin een bloeddorstige moordenaar het opneemt tegen vier onschuldige slachtoffers. Deze slachtoffers moeten op hun beurt dan weer proberen te ontsnappen uit de klauwen van deze psychopaat. Op het eerste zicht lijkt dit gemakkelijk, maar omdat de omgevingen continu veranderen, is dit moeilijker dan het lijkt.

Dead by Daylight verscheen vorig jaar in juni via Steam en het duurde iets langer dan een jaar om de mijlpaal van bijna twee miljoen verkochte exemplaren te bereiken.