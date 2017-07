Net nu er een gigantisch coole update zit aan te komen voor Warframe, dat ook al een poosje meedraait, vernemen we dat vandaag de sleutel op het slot gaat voor Red 5 Studios' MMO shooter Firefall. De ene zijn dood, is de ander zijn brood...

Red 5 Studios' MMO shooter Firefall, die werd aangekondigd in 2010, heeft er een tumultueus bestaan op zitten. Bij aanvang kozen de makers resoluut voor een PvP-aanpak, besloten wat later om alsnog over te stappen naar een PvE-aanpak, en zetten daarmee de hele community op hun achterste poten.

Ondertussen kreeg Red 5 nog eens te kampen met afdankingen, reorganisaties en zelfs overnames. Kortom allemaal zaken die geen goede invloed hadden op het moreel van de troepen, iets wat zich eveneens liet zien in de verdere ontwikkelingen van de game natuurlijk.

Momenteel zou ontwikkelaar Red 5 bezig zijn met een mobiele versie van Firefall. Als je dus moeilijk afscheid kan nemen van deze mmo-achtige shooter, dan kan je nog steeds uitkijken naar de mobiele versie.