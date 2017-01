Toen Microsoft met het Play Anywhere-concept op de proppen kwam, werd de softwaregigant veelal misbegrepen. Vele gamers verwachtten eigenlijk cross-play tussen pc en Xbox One, maar dat is niet waar Play Anywhere om draaide.

Hoe dan ook gaat het dappere 343 Industries de uitdaging aan en experimenteren ze volop met een cross-play-modus voor Gears of War 4. Eind december werd de nieuwe modus aan een grote test onderworpen, waarna analisten met de verzamelede data aan de slag gingen. De scores en K/D-ratios lagen van zowel Xbox One- als pc-gamers even hoog en dat in meer dan 750.000, voldoende dus om groen licht te geven voor de modus.

Van het totaal aantal spelers die met de modus aan de slag gingen, waren er slechts 9% pc-gamers. De vraag is dan ook in hoeverre de modus een meerwaarde zal brengen aan de game. Al bij al een sterk technologisch staaltje vernuft van 343 Industries dat er binnenkort aan komt.