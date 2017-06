De heruitgave komt er in verband met de toevoeging van backwards compatibility met originele Xbox-games op de Xbox One. Hyperkin wil zorgen dat de gameplay in die games ook op haar originele manier te ervaren is. De controller, genaamd de "Duke"-controller, zal lichte verbeteringen bevatten, maar is bijna volledig gelijk aan het ontwerp van de allereerste Xbox-controller ooit. Deze was befaamd om zijn enorme formaat.

De kleine verschillen zitten in het materiaal waar de controller uit wordt gemaakt en in wat toevoegingen die de ligging in de hand ten goede komen. Additionele informatie volgt later, want tot nu toe heeft Hyperkin enkel de korte onderstaande teaser uitgebracht. Wel heeft het bedrijf aangegeven dat het de controller rond de feestdagen op de markt verwacht te brengen en dat deze compatibel zal zijn met zowel alle One-systemen en Windows 10 pc's.