Sinds vandaag heeft Sid Meier’s Civilization VI een demo-versie voor PC via Steam . Dit kondigden uitgever 2K en ontwikkelaar Firaxis Games aan. Je zal hierdoor deze titel nu eerst grondig kunnen testen voor je beslist om hem al dan niet aan te schaffen.

Spelers zullen in deze demo kunnen spelen als China dat onder leiding staat van Qin Shi Huang. Het is jouw taak om de eerste stappen te zetten in deze beschaving. Je speelt op een kaart met Amerika, Egypte en Soemerië(Irak). Na zestig beurten zal deze proefversie beëindigd worden.

Voor hen die nog nooit Civilization VI gespeeld hebben is er goed nieuws. De makers voegden namelijk een tutorial toe aan deze versie. Op het aantal keren dat je deze proefversie herbegint of de tutorial speelt, staat geen limiet. Nadien zal je de keuze krijgen tussen opnieuw beginnen of overgaan tot de aankoop.