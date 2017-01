De Taiwanese hardware producent MSI komt vandaag met een nieuwe line up op de proppen. Deze bevat vooral nieuwe technologie voor Virtual Reality, grafische kaarten en nog veel meer. Wat deze nu exact inhouden, hebben voor jullie hieronder op een rijtje gezet.

MSI introduceert met de GT83VR, GT73VR, GT72VR, GT62VR, GS73VR, GS63VR, GS43VR, GE72VR, GE62VR, GP62VR, GP72VR, GP62MVR, GP72/GP62 en GL72/GL62 series-laptops, de zevende generatie Intel Kaby Lake cpu's. Met deze nieuwe, snellere en zuinigere cpu's zullen gamers een prestatie boost voelen van 15% à 25%. Dit betekent concreet dat intensieve rekentaken zoals VR-toepassingen, 4K-beelden en andere multimediabewerkingen een stuk sneller zal gaan.

Naast de Intel nieuwste Core 7000-reeks, zal MSI ook hun nieuwe toestellen uitrusten met de nieuwste NVIDIA GeForce® GTX 1050 Ti & GTX 1050 grafische kaarten. De GTX 1050 Ti zal tot 15% performanter zijn dan de GTX 960M en zal deze dus vervangen in het aanbod. Beide grafische kaarten stellen je in staat voor VR-gaming.

Dit is nog niet alles wat MSI voor ons in petto heeft. De fabrikant heeft ook aan een verbeterde audio-ervaring gesleuteld met de ESS SABRE HiFi audio DAC. Hierdoor zal je toestel nu ook de beste kwaliteit op vlak van audio aanleveren zelfs in combinatie met je gaming headset.

Op CES 2017 zal MSI nog veel meer nieuwe zaken voorstellen.