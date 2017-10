Call of Duty: WWII heeft GameBattles-integratie bij launch

Prettig nieuws voor de fans die uitkijken naar de release van all of Duty: WWII om de week te starten. We vernemen namelijk dat de game, meteen bij launch, kan rekenen op de integratie van de door fans fel gesmaakte GameBattles.

Call of Duty: WWII beschikt meteen bij launch over het GameBattles-platform bevestigt niemand minder dan Michael Condrey, chief operating en development officer van ontwikkelaar Sledgehammer Games. Dit bevestigde Condrey gisteren zelf via Twitter toen een fan hem er over aansprak.

Deze integratie betekent dat je jouw favoriete spelmodi, zoals Hardpoint, Search and Destroy en Capture The Flag eenvoudig kan spelen met je vrienden via een aantal simpele kliks op de GameBattles-website.

De integratie van GameBattles was meteen een instant succes bij de launch van Call of Duty: Infinite Warfare, omdat het PS4, Xbox One en pc-gamers toelaat meteen (samen) in een multiplayer-potje te duiken zonder dat ze zich zorgen hoefden te maken over de spelregels en andere zaken. Gewoon lekker knallen, zonder zorgen...