8,9,10 ... wie niet weg is, is gezien...

Het voorbije weekend pakte ontwikkelaar Raven Software als 1 aprilgrap in de online modus van Call of Duty: Modern Warfare Remastered uit met een spelmodus getiteld “Prop Hunt.” Deze modus is gebaseerd op een populaire spelmodus in Garry’s Mod . In Prop Hunt moet een team zich po de map vermommen als vuilnis, gaande van kartonnen dozen, vuilnisbakken, vuilniszakken of ander afval. Het is dan de bedoeling dat het andere team naar hen op zoek gaat.

Prop Hunt, zoals het gespeeld werd in Modern Warfare was een 6 vs 6-match waarin het team dat in de aanval ging 3 minuten en 30 seconden kreeg om de vuilnisspelers op te sporen en te doden.

De spelers die in de verdediging gingen, en zich moesten vermommen als vuilnis, kregen voor de match begon 30 seconden om zich te verstoppen. De vuilnismannen kregen tijdens de match zelf twee keer de mogelijkheid om zich in een ander type vuilnis te vermommen, en beschikten qua wapentuig over flashbang granaten om de tegenstander (tijdelijk) uit te schakelen.

De vuilnisjagers moesten dus zien dat ze binnen de vooropgestelde tijdspanne het vuilnisteam konden uitschakelen. Slaagde één speler van het vuilnisteam erin om niet gevonden te worden, dan behaalde dat team de overwinning.

En zoals gezegd kende deze modus zoveel bijval dat de spelers nu via Twitter vragen aan Activision en Raven om deze spelmodus nu permanent in te voeren. Wij zijn alvast benieuwd of de ontwikkelaars op dit voorstel zullen ingaan.