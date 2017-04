Zoals veel spelers van Breath of the Wild wellicht al eens hebben opgemerkt, is er gisteren een patch uitgekomen die de game naar versie 1.1.1 brengt.

De patch is voornamelijk bedoeld om de prestaties van het spel flink te verbeteren. Daar is erg veel kritiek op geweest van gamers die opmerkten dat de framerate aanzienlijk daalt onder verschillende omstandigheden. Wij hebben het spel dit weekend onder versie 1.1.1 eens flink aan de tand gevoeld en kunnen bevestigen dat de prestaties er zowel op de Wii U als op de Switch behoorlijk op vooruit zijn gegaan.

Rondlopen in stables of vechten tegen een horde vijanden leverde ons normaal gesproken frameratedips op die tot 25 of, afhankelijk van de drukte, zelfs tot 20 fps wisten te dalen. Na de patch ervaren we nog maar zeer zelden een dip in deze situaties en wordt de 30 fps bijna altijd stabiel gehouden. Hoewel dat al enorm veel situaties aangenamer maakt, mag wel gezegd worden dat de framerate nog verre van perfect is: plekken waar de prestaties het meest dramatisch waren, kennen nog steeds flinke frameratedrops.

Zo kun je in Kakariko Village of in een zeker, niet nader te noemen bos nog steeds niet rondrennen zonder enorme dips te krijgen. Echter, waar deze eerst zo erg waren dat het de game bijna onspeelbaar maakte, is de framerate nu wel dermate verbeterd dat er normaal door deze plekken heen gespeeld kan worden. De ervaring in Breath of the Wild is er dus al met al aardig op vooruit gegaan, maar wij hopen wel dat Nintendo het spel blijft ondersteunen met patches die de prestaties nog verder verbeteren.