Als je een trouwe World of Warcraft-speler bent die ofwel in de UK ofwel in onze contreien woont, dan zal dit bericht je zeker interesseren...

Twee weken geleden verhoogde Blizzard reeds de prijs van de Hearthstone card packs in de EU en de UK. Dit, zo beweert het bedrijf, om in te spelen op de "local and regional market conditions." Nu blijkt dat het bedrijf deze redenen ook nog wil aanhalen om andere prijzen te verhogen...

De account services die te maken hebben met de komende prijsverhoging draaien rond naamsveranderingen, server moves en een pak andere services waaronder ook de WoW Token.

Blizzard zegt daarover nu het volgende in een forumpost: "We carefully review the prices of our games and services in all currencies on a regular basis, and we occasionally need to make changes based on regional market conditions."

Hieronder een beknopt overzicht van de prijsverhogingen:

Character transfers: from €20 to €25 / £19

Name changes: from €8 to €10 / £9

Race changes: from €20 to €25 / £19

Character boosts: from €50 to €60 / £49

De community is alvast niet opgezet met deze hogere prijzen, die vanaf 5 april in voege treden.