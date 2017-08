Dat meldt BioWare in een officieel statement op de bedrijfsblog.

Gaspur werkte ongeveer een decennium bij de iconische studio en mocht zijn naam onder enkele toptitels zetten zoals Dragon Age: Origins, Mass Effect 2 en 3. De laatste maanden was hij aan de slag als lead designer voor Anthem, de aankomende BioWare IP die een futuristische open wereld met MMO-gameplay combineert.

Het is onduidelijk waar de gamedesigner juist aan overleed. Waar we wel zeker van zijn is dat de man grootse dingen wist te verwezenlijken in zijn leven en dat hij in de gamesindustrie gemist zal worden.