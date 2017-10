Binnenkort 'offline' gamen in Battle.net-app?

Mogen we binnenkort een grote Battle.net-update verwachten? Als we op de dataminers mogen vertrouwen, wel. Zo zou er een Offline-modus in de pijplijn zitten, iets waar we al lang naar uitkijken.

Zo heel even stiekem kunnen gamen zonder te worden gevraagd om iemand te boosten of bij een raid team aan te sluiten? Het zou mogelijk zijn indien je je status in Battle.net op Offline zou kunnen inschakelen. Naast deze feature mogen we volgens dezelfde bronnen ook avatars verwachten, een fotootje dat jouw account vertegenwoordigt, alsook Discord-achtige chatgroepen.

Met de pc-lancering van Destiny 2 in het vooruitzicht, ziet de toekomst voor gebruikers van de app er dus rooskleurig uit. Aangezien Battle.net een vereiste is voor het spelen van World of Warcraft, Diablo III, StarCraft II, Heroes of the Storm, Hearthstone en Overwatch, zijn dat héél veel gebruikers.