De game is al jaren beschikbaar voor Xbox 360, PlayStation 3 en Nintendo Wii U. Gamers die exclusief op hun pc spelen en zodoende altijd buiten de boot vielen, zijn nu dus eindelijk ook aan de beurt. SEGA en Platinum Games hebben niet alleen onthuld dat een pc-port onderweg is: het is zelfs zo dat deze op 11 april al verschijnt.

Vanochtend is er al een 8-bit-versie van de game op Steam verschenen. Waar dit eerst op een 1 aprilgrap leek, blijkt deze nu dus te dienen als teaser voor de pc-port. Op de website van SEGA is de countdown timer geplaatst die de releasedatum onthult, met op de achtergrond artwork van de eerste Bayonetta. Van het tweede deel in de Bayonetta-franchise hoeven we voorlopig helaas geen port te verwachten: die titel was exclusief voor Wii U en Nintendo heeft een deel van de rechten nog ferm in handen.