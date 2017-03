Een echte verrassing kun je het niet noemen na twee fantastische games: The Banner Saga 3 haalt bakken geld op via crowdfunding.

De Kickstarter-campagne van Stoic Games zijn laatste telg in de succesvolle The Banner Saga-trilogie haalde maar liefst 415 000 dollar op. Zomaar even 215 000 dollar meer dan het beoogde 200 000 dollar doel.

The Banner Saga ontsproot uit het brein van enkele voormalige Bioware-medewerkers en brengt op een unieke handgetekende wijze een episch fantasyverhaal aan de man. Het funded project zorgt ervoor dat de makers onder andere een extra game mode toevoegen aan de game.