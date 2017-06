Tegenwoordig worden we met Season Passes allerhande om de oren geslagen. Meestal nog tegen een ferme prijs ook en dat is niet naar de zin van een grote groep gamers.

Electronic Arts lijkt dit nu in te zien, want tijdens hun E3-persconferentie maakte de Amerikaanse spellengigant bekend dat er voor de Star Wars Battlefront II-DLC niets betaald zal moeten worden. Met andere woorden: alle downloadbare content voor Battlefront II wordt gratis!

Ontwikkelaar DICE zal na de lancering van de nieuwe Star Wars-game in november de hand leggen aan tal van DLC-seizoenen, waarvan de eerste al in december verschijnt. Die is gebaseerd op de achtste film die diezelfde maand in de zalen verschijnt. Elk seizoen zal de spelers recht geven op nieuwe personages, wapens, voertuigen en locaties.

Hopelijk is de trend hiermee gezet en zijn we binnenkort verlost van de veel te dure Season Passes.