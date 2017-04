Vandaag vond er een uitgebreide livestream plaats die heel wat sappige nieuwe informatie onthulde over Call of Duty: WWII van Sledgehammer Games. Hieronder vinden jullie een korte samenvatting van de interessantste weetjes van de onthulling.

Call of Duty: WWII richt z'n pijlen op het terugkeren naar de roots, waardoor het op bepaalde vlakken zal afwijken van de futuristische formule die de franchise de laatste jaren netjes bleef volgen. De game zal op 3 november uitkomen, maar al snel kondigde men aan dat er ditmaal ook een multiplayer bèta zal uitkomen waarin je de multiplayer van de game een tijdje op voorhand zal kunnen uittesten. De bèta zal eerst speelbaar worden op de PlayStation 4.

Volgens de uitleg van de ontwikkelaars zal WWII nog steeds actievolle, snelle, cinematische gameplay bevatten. De setting keert daarentegen terug naar het verleden. Sledgehammer hamerde erop dat ze de speler het gevoel willen geven dat ze zich begeven in de Tweede Wereldoorlog. In de game zal je dan ook enkele historische gebeurtenissen vandien meemaken, het landen aan het strand van Normandië op D-Day.

Qua locaties zal je onder andere door Frankrijk en ons eigen Belgenlandje reizen om uiteindelijk in Duitsland te belanden. Sledgehammer wil net als bij Advanced Warfare ervoor zorgen dat je een emotionele band hebt met je medesoldaten. Hopelijk pakt het in deze game beter uit. Ook qua wapens zal het wennen zijn, aangezien je weinig tot geen automatische wapens zal kunnen gebruiken.

Op vlak van multiplayer was het interessantste nieuwtje de aankondiging van de Headquarters, een soort MMO-achtige hub waarin Call of Duty-players op allerlei manieren met elkaar zullen kunnen interageren. Er zullen ook verschillende Divisions in WWII zitten. Je zal zelf kunnen kiezen bij welke je je aansluit. Voor de zombiemodus kregen we helaas enkel een afbeelding van een Nazi zombie te zien.

Ten slotte kregen we ook een trailer te zien met wat gameplaybeelden van de campaign, die je hieronder kan bekijken. Dit toont ons dat de single player weer enorm cinematisch zal worden, maar op vlak van echte gameplay kregen we niet veel te zien. Wat denken jullie van Call of Duty: WWII? Laat het ons weten in de comments.