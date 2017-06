Deze statistieken maakte de ontwerper van de indie-titel, Garry Newman bekend via onderstaande tweet. Hierin toont hij dat bovenstaand aantal Rust-gebruikers hun geld terugkregen en dat dit aantal ongeveer overeen komt met iets meer dan 4,3 miljoen dollar. De meest voorkomende redenen voor terugbetaling zijn, omdat de titel niet leuk is, gevolgd door de slechte prestaties die werden geleverd.

Added sales stats to our backend today. These are Rust's real Steam Refund figures. pic.twitter.com/IhjUsJUN9N