Razer richt zijn vizier op de FPS-markt met de basilisk muis

Razer lanceert de Basilisk muis met geavanceerde mogelijkheden voor spelers van first person shooter (FPS)-games. De muis is voorzien van een optische 5G-sensor met een nauwkeurigheid van 16.000 DPI en beschikt daarnaast over een verwijderbare handgreep die eenvoudige toegang biedt tot aanvullende muisacties. Door de scroll wheel met aanpasbare weerstand onderscheidt de Basilisk zich van alle andere FPS-muizen.

De Razer Basilisk is voorzien van een optische 5G-sensor met een nauwkeurigheid van 16.000 DPI. Dit is dezelfde sensor die werd gebruikt voor de populaire Razer DeathAdder Elite en Razer Lancehead Tournament Edition. In de praktijk blijkt dat deze optimaal voorziet in de behoefte van FPS-gamers aan precisie. De Basilisk beschikt daarnaast over Razer Mechanical Mouse Switches die met 50 miljoen klikken de langste levensduur bieden binnen de branche.Gebruikers kunnen de weerstand van de scroll wheel naar voorkeur aanpassen met een draaiknop aan de onderzijde van de muis. Dit komt met name van pas voor gamers die de springfunctie aan de scroll wheel toewijzen en de activatie van sprongen willen aanpassen aan hun favoriete weerstandsniveau.

De Razer Basilisk is voorzien van een verwijderbare handgreep die eenvoudige toegang biedt tot aanvullende muisacties. De standaardconfiguratie van de handgreep stelt gamers in staat om hun DPI tijdelijk te verlagen. Op deze manier kunnen ze direct schakelen tussen schietgevechten op korte afstand met een hoge DPI en nauwkeurige schietacties bij een lage DPI. De handgreep is volledig programmeerbaar. Deze kan worden ingesteld voor onder meer push to talk en het oppikken van spelobjecten. De handgreep wordt in twee verschillende lengtes geleverd om ondersteuning te bieden voor spelers met korte en lange handen. Daarnaast wordt een rubberen duimstuk meegeleverd voor spelers die de muis liever zonder handgreep willen gebruiken.

De Razer Basilisk wordt ondersteund door Razer Synapse 3 (bètaversie). Deze software dient als bedieningscentrum voor de muis. Gebruikers kunnen hiermee knopfuncties toewijzen, de muis kalibreren voor de ondergrond en de verlichtingseffecten van Razer Chroma bedienen. Deze gepersonaliseerde instellingen kunnen worden opgeslagen op de muis of in de cloud met Hybrid On-board en Cloud Storage.

De Razer Basilisk is met ingang van september 2017 verkrijgbaar via RazerStore.com.



Prijs: €69,99