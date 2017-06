De Razer Thresher Ultimate beschikt over draadloze Dolby 7.1 surround sound voor meeslepende audio-ervaring op een console. De headset is in staat om de hoogste geluidsbandbreedte op de console te krijgen, waardoor de hoogste en laagste tonen kraakhelder binnenkomen.



Vijftig mm drivers spelen direct geluid in de kunstleren oorschelpen. De oorschelpen zijn voorzien van geluidsisolatie en traagschuim voor ultiem comfort. Daarnaast zijn er ook oorschelpen met cooling-gel verkrijgbaar, deze zijn ontworpen om tijdens lange gamesesies nog comfortabeler te kunnen gamen.



De Razer Tresher Ultimate is ook de meest betrouwbare, draadloze console headset met een bereik tot twaalf meter.



De headset wordt geleverd met een intrekbare digitale microfoon voor duidelijke spraakcommunicatie dankzij het unidirectioneel mic boom design. De headset biedt ook snelle toegang tot belangrijke audio-instellingen als microfoonvolume, game en voice chat balance (PS4) en hoofdvolume (Xbox One).



Razers rijke geschiedenis in hardware blijft uitbreiden op het gebied van consoles. De Thresher Ultimate wordt vergezeld door Razers tournament-grade Wildcat en Raiju controllers, terwijl de Atrox en Panthera fightsticks worden gebruikt door de beroemdste professionele vechtspelspelers.



De Razer Thresher Ultimate is een officieel gelicentieerd accessoire dat is ontworpen voor de Xbox One-familie, compatibel met Xbox One, Xbox One S en Xbox One X. Zowel de Xbox One als de PlayStation 4-versie is vanaf juni verkrijgbaar.



Prijs: €279.99



Beschikbaarheid:

Razerzone.com – Juni 2017

Wereldwijd – Juli 2017



Productkenmerken:

- 50 mm-drivers voor lifelike-audio

- 7.1 Dolby Surround Sound voor best-in-class positional audio

- 2.4 Ghz Wireless Lag-free

- Controles op de hoofdtelefoon - Snel aanpassen van mic & master volume

- Geluidsisolerende kunstleren oorschelpen - Blijf volledig gericht op je spel

- Comfortabel met brillen – Met schuiminkepingen

- in- en uittrekbare Boom Microfoon

- Wordt geleverd met headset stand en audio hub basisstation

- Afmetingen van de headset: 196 mm(W) * 214 mm(H) * 104.8 mm(D)

- Gewicht van de headset: 408 g / 0.89 lbs.

Koptelefoon:

- Radio frequentie: 2.4 Ghz

- Dolby koptelefoon technologie

- Draadloze omvang: 12 m

- Frequentiebereik: 12 - 28,000 Hz

- Impedance: 32O at 1 kHz

- Sensitivity (@1 kHz, 1 V/Pa): 105 dB +/- 2 dB

- Drivers: 50 mm, met Neodymium magneten

- Batterijduur: 16 hours

- Oplaadtijd: 4 uur

Microfoon:

- Frequentiebereik: 100 - 10,000 Hz

- Sensitivity (@1kHz, 1V/Pa): -42 ± 2dB

- Signaal- /ruisverhouding: >55 dB

- Boom Mic Design: Uni-directional