Informatie uit persbericht:

De draadloze Adaptive Frequency Technology van Razer optimaliseert de gegevensoverdracht tussen de muis en de pc. De technologie zoekt daarnaast naar de sterkste interferentievrije frequenties binnen de frequentieband van 2,4 GHz en wisselt alleen van frequentie als dat strikt noodzakelijk is. Dit resulteert in vertragingsvrije gegevensoverdracht tussen de Razer Lancehead en de pc.De 5G-lasersensor van de Lancehead biedt een DPI-waarde van 16.000, inputverwerking met 210 inch per seconde (IPS) en 50G-versnelling. In het heetst van de strijd wanneer snelheid en nauwkeurigheid het verschil maken tussen winnen en verliezen biedt de Lancehead gamers daarmee een duidelijke voorsprong op de concurrentie.De Razer Lancehead is het eerste apparaat van Razer dat op het binnenkort te verschijnen Razer Synapse Pro draait (bèta). Eigenaars van de draadloze gaming-muis krijgen niet alleen toegang tot de complete functiereeks van Razer Synapse, maar ontvangen ook een exclusieve uitnodiging voor de komende bètaversie van Razer Synapse Pro. Met dit nieuwe geïntegreerde configuratieprogramma kunnen ze de muisinstellingen direct in het interne geheugen van de muis en in de cloud opslaan. Spelers kunnen zich aanmelden op hun profiel en de Razer Lancehead instellen op precies dezelfde configuratie als de vorige keer. Dit is mogelijk vanaf elke computer, zelfs zonder een internetverbinding.De Razer Lancehead is voorzien van Razer Mechanical Mouse Switches die in samenwerking met Omron zijn ontworpen en vervaardigd. Deze bieden met 50 miljoen clicks een veel langere levensduur en zijn ontwikkeld om de best mogelijke responstijden te bieden. Twee DPI-knoppen stellen spelers in staat om tijdens gebruik de gevoeligheid van de muis te wijzigen. Dit is mogelijk op elk gewenst moment, zelfs als ze middenin een gevecht zitten.Razer introduceert ook de bedrade gaming-muis Razer Lancehead Tournament Edition. Deze is voorzien van een optische gamingsensor en Razer Mechanical Mouse Switches. Ook deze muis maakt zowel gebruik van intern geheugen als geheugen in de cloud op basis van het binnenkort te verschijnen Razer Synapse Pro (bèta). De Razer Lancehead Tournament Edition kenmerkt zich door ongekende nauwkeurigheid en duurzaamheid.De Razer Lancehead Tournament Edition is voorzien van een optische sensor van e-sportkwaliteit met een DPI-waarde van 16.000 en een tracking-snelheid van 450 IPS. Met een resolutienauwkeurigheid van 99,4 procent biedt de Razer Lancehead Tournament Edition optimale nauwkeurigheid, zelfs in de meest intense spelsituaties.Beide nieuwe muizen maken deel uit van de productreeks Razer Chrome. Deze omvat diverse muizen, muismatten, toetsenborden, headsets en laptops die worden ondersteund door de verlichtingstechnologie Razer Chroma. Beide muizen bieden 16,8 miljoen aanpasbare kleuren, diverse oogverbluffende effecten en verlichtingsopties die met gebeurtenissen in games kunnen worden gesynchroniseerd.