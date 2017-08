Plox' nieuwste bluetooth-speaker is een zwevende kopie van de Death Star. Jawel je leest het goed: de speaker zweeft en geloof me maar op mijn woord wanneer ik zeg dat deze speaker in een kantooromgeving de aandacht van héél veel collega’s trekt. Toegegeven, de speaker is dan ook echt wel een eye catcher. Voor wie niet zo vertrouwd is met de Death Star kunnen we eigenlijk vrij kort zijn: in de Star Wars-saga is de Death Star het ultieme intergalactische superwapen van de Empire. De Death Star is daarbovenop ook een dodelijk wapen en kan met één enkele gebundelde laserstraal een planeet verwoesten. We hebben echter tevergeefs achter een geheime knop gezocht die onze Death Star dezelfde functionaliteit zou geven als het exemplaar uit de films.

Zoals je op bijgevoegde foto’s kan zien zweeft de Death Star echt door middel van een magneet. De Death Star zelf bevat volgens onze mening enkele kleine magneten die perfect gecentreerd moeten worden met het onderstel. Ook het onderstel bevat een actieve batterij om de Death Star te laten zweven. Het voetstuk moet te allen tijden van stroom voorzien worden wil je de Death Star laten zweven. Eenmaal je de bluetooth-functionaliteit, en dus ook speaker inschakelt, kan je ongeveer vijf uur muziek beluisteren. De ingebouwde 5W-speaker zit in de Death Star en is compatibel met eender welk iOS-, Android-, Windows- en Mac-systeem. Je kan de speaker op bijna eender welk toestel aansluiten. De Death Star opladen doe je met bijgeleverde micro-usb-kabel. De batterij volledig opladen duurt ongeveer een tweetal uur.

Het geheel met je smartphone of computer verbinden is eigenlijk kinderspel. Aan de zijkant van de speaker vinden we een knop met daarnaast een LED indicator. De LED is rood als de batterij leeg is, en schijnt groen van zodra de batterij vol is. Drukken we de knop enkele seconden in, dan begint de LED blauw te pinken en heb je de speaker in koppelstand gebracht. Van zodra je deze modus hebt geactiveerd kan je je smartphone of een ander compatibel toestel met de speaker verbinden.

Eenmaal je toestel verbonden en je speaker opgeladen is, kan je helemaal los gaan. Althans, als je de Death Star perfect hebt weten positioneren op de voet. Oefening baart kunst al levert Plox een handige tool mee die dit iets eenvoudiger maakt. Een plastic behuizing plaats je over de voet, je schakelt de stroom in en laat vervolgens de Death Star bovenaan de plastic behuizing vallen. Op deze manier zal je Death Star altijd perfect in het midden van de voet komen te liggen waarna de speaker begint te zweven. Wie trouwens denkt dat de speaker enkele meters boven de grond zweeft moeten we teleurstellen, de Death Star zweeft maar anderhalve centimeter boven het voetstuk maar zelfs dit kunstje blijft indrukwekkend.

Wanneer alles geïnstalleerd is, kan je beginnen met muziek te spelen. Net zoals eender welke bluetooth-speaker, kan je het volume van de Death Star regelen via het toestel waarop je muziek afspeelt. De Death Star zelf heeft geen volumeregelaars. De toonhoogtes of vollere bassen instellen behoord niet tot de mogelijkheden. Een gemiste kans want eender welke draadloze speakerset komt standaard met een mobiele app waar je deze zaken wél kan afstellen. Het geluid dat uit de Death Star komt is voldoende luid maar verwacht niet dat je met dit toestel een spetterend feestje kan geven. Met een 5W speaker hadden we eigenlijk ook geen al te hoge verwachtingen en op zich kunnen we wel zeggen dat de Death Star volledig naar verwachting presteert. De aankoopprijs, ongeveer €179, zal echter een struikelblok zijn voor vele niet-Star Wars-fans. Voor de helft van die prijs koop je echter al een soortgelijke draadloze speaker mét batterij.

Wie zich een ware Star Wars-fan noemt moet deze Plox Death Star draadloze speaker in huis halen. We moeten bekennen dat de zwevende speaker héél intrigerend oogt maar dit alles komt met een negatief kantje: de lage batterijduur, middelmatige muziekkwaliteit en een relatief hoog prijskaartje.