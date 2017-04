In januari dit jaar maakte Nvidia hun nieuwste Shield TV publiekelijk. De Nvidia Shield TV versie 2017 is in feite een kleine Android TV-console die het Amerikaanse bedrijf in 2015 reeds lanceerde. Ditmaal compacter, met een gloednieuwe controller én meer up-to-date software. Ik ging met deze (game-)mediastreamer aan de slag.

Het is moeilijk de Nvidia Shield TV in één hokje te plaatsen gezien de multifunctionele capaciteiten van de kleine console. Laten we ons daarom eerst even de interne hardware onder de loep nemen. De Nvidia Shield TV (2017) bezit een Nvidia Tegra X1-processor. Deze processor bevat maar liefst acht ARM-processoreenheden en een grafische chip gebaseerd op de Maxwell-architectuur die we reeds voorbij zagen komen in de GeForce GTX 900-series. Voor de techneuten: de Tegra X1 bezit vier uit de kluiten gewassen ARM Cortex-A57 cores voor het zware rekenwerk waarbij er ook nog vier zwakkere maar vooral zuinigere ARM Cortex-A53 cores te vinden zijn. Beide configuraties werden volgens ARM’s big.LITTLE-configuratie geschakeld.

De grafische chip is zoals daarnet reeds gezegd gebaseerd op de Maxwell-architectuur die gevonden kan worden in onder andere de GeForce GTX 970 of GTX 980 Ti-grafische kaarten. In de Tegra X1 vinden we maar liefst 256 CUDA-cores en is er hardwarematige ondersteuning voor zowel DirectX 12, OpenGL 4.5 als Vulkan. Op papier huist er in de Tegra X1 512 GFLOPS rekenkracht wat een heel stuk sneller is dan de 422 en 355 GFLOPS voor respectievelijk de PlayStation 3 en Xbox 360. Bijkomend pluspunt van de Tegra X1 is ondersteuning voor MPEG-4 HEVC & VP9 encoding/decoding en de aanwezigheid van 3GB LPDDR4 RAM-geheugen. Voor wie bovenstaande niet veel zegt mag me gerust geloven dat de Tegra X1 een uitermate sterke mobiele chip is en net daarom koos ook Nintendo ervoor om dezelfde chip in hun nieuwste console, de Nintendo Switch, te gaan gebruiken.

Maar wat is er nu exact nieuw aan deze versie van de Nvidia Shield TV ten opzichte van versie 2015? Eenvoudig: de vormgeving, de nieuwe controller en de opslagcapaciteit. Zoals je kan zien is de nieuwe Nvidia Shield TV (2017) een heel stuk kleiner geworden. De afmetingen liegen er niet om dat de nieuwe versie met z’n 98 x 159 x 26mm en 250g een heel stuk kleiner én lichter is geworden. Ook werd de nieuwe versie voorzien van een fancy groene led. Het enige nadeel aan deze versie is de opslagcapaciteit. De oude Nvidia Shield TV Pro-console wordt standaard met 500GB harde schijf geleverd waar deze Nvidia Shield TV (2017) het slechts met 16GB moet doen. Op papier althans want als gewone gebruiker heb je echter toegang tot 10GB waarmee je zelf aan de slag kan.

Gelukkig bezit de Nvidia Shield TV (2017) tal van aansluitmogelijkheden. Zo vinden we achteraan de console twee USB 3.0-aansluitingen die gebruikt kunnen worden om een harde schijf op aan te sluiten. Verder is er ook een gigabit ethernet-, HDMI 2.0b- en stroomaansluiting te vinden. De HDMI 2.0b poort biedt trouwens ondersteuning voor HDCP 2.2 en heeft CEC-ondersteuning meegekregen. Hierdoor moet alle huidige Ultra HD content afspeelbaar zijn op je nieuwe 4k-televisie. Met CEC schakelt je televisie of ander apparatuur automatisch aan of uit met je de Nvidia Shield TV-console. Volledig naar verwachting heeft de Nvidia Shield TV (2017) ook voorzien om HDR-beelden af te spelen en kan het toestel Dolby Atmos en DTS-X-audiostreams verwerken. Wie dit laatste allemaal wil doen in combinatie met 4K HDR kan best de gigabit ethernet gebruiken boven de ingebouwde 802.11ac Wi-Fi.

Nu je hier geraakt bent zal jij je wellicht wel afvragen wat je met al deze hardware effectief kan doen? Goeie vraag want op hardware alleen kan je niet blijven geilen, het toestel moet ook nog functioneel ingezet kunnen worden wil het niet snel stof staan te vergaren. De Nvidia Shield TV komt standaard met SHIELD Experience Upgrade 5.1 en daarmee draait de console Googles laatste Android 7.0 besturingssysteem. De voornaamste nieuwigheid is vooral de Google Assistant voice control en SmartThings voor slimme toestellen zoals bijvoorbeeld een Nest Thermostaat. Voor beide werd de oude controller en remote herzien waardoor ze vanaf heden voorzien zijn van een microfoon. In de praktijk wordt je Nvidia Shield TV zo een prima vervanger voor Google Home of Amazon Echo en kan je eigenlijk elk onderdeel van je Nvidia Shield TV gaan gebruiken met voice commando’s.

Net zoals Apples Siri moet je wel duidelijk praten wil je een deftig resultaat krijgen. Naar eigen ervaring zie ik enorm veel potentieel in de Nvidia Shield TV al hangt dit écht af welk soort gebruiker je bent. Ikzelf omschrijf me als een power user. De eerste applicaties die ik installeerde waren zowel Plex, Kodi, Netflix, YouTube, PlayStation Vue, Nest (om de Nest Camera’s te bekijken), Spotify en nog een handvol andere. In enkele klikken was zowel de installatie als de configuratie van elk van de programma’s klaar en met de ingebouwde voice control wisselde ik van de ene app naar de andere, luisterde ik naar de nieuwste Soulwax op Spotify waarna een aflevering van Westworld op Netflix volgde. Dit allemaal met een eenvoudige druk op de knop en enkele voice commando’s. Het leven kan toch makkelijk zijn.

Waar de Nvidia Shield TV, en vooral omwille van Android TV, wel in te kort schiet, is het aanbod televisieafleveringen. Komende van een Apple TV4 is het op Apples platform wel mogelijk om applicaties te installeren om het VRT Journaal en enkele Canvas-programma’s te herbekijken. Versta me niet verkeerd: ook de Apple TV is geen hoogvlieger, want zowel Telenet als Proximus vertikken het voorlopig om hun digitale streamingdienst naar zulke setupboxen te brengen. Maar Android TV loopt nog te hard achter in België om ervoor te zorgen dat toestellen zoals deze Shield TV ingeburgerd raken. Wie een abonnement op Amazon Video, HBO… zal zijn hartje kunnen ophalen maar een echt alternatief voor onze vertrouwde digibox of digicorder, zal wellicht nog even op zich laten wachten. Tv-kijkend Vlaanderen, en dan specifiek voor onze eigen Vlaamse content, zal jammer genoeg nog wat geduld moeten uitoefenen.

Naast video blinkt de Shield TV ook uit op vlak van games. Elk spel dat in de Google Store te vinden is zal gedownload en/of aangekocht kunnen worden en op het grote scherm te spelen zijn. Zoals jullie wellicht wel weten is het aanbod games in de Google Store enorm maar er is meer. In mijn ogen is de Shield TV de ultieme Steam Link. Niet enkel komt Valve’s eigen stukje software standaard voorgeïnstalleerd op de Shield TV, Nvidia’s kleine console kan voor haast alles ingezet worden. Wie een heuse spelletjesbibliotheek heeft in Steam kan op beide oren slapen: je zal elk spel op je gaming pc zonder problemen kunnen streamen naar je televisie in de woonkamer. Het opstarten van je Steam-client gebeurt ogenblikkelijk en na maximaal een tweetal minuten tover je heel je Steam-bibliotheek op je scherm. Van hieruit is het maar kiezen welk spel je wil spelen. Bijkomend detail: de Shield TV werkt niet enkel samen met z’n eigen controller, eender welk Bluetooth-apparaat kan met de kleine console verbonden worden. Hierdoor kan je eigenlijk je eigen Sony DualShock 4-controller, muis of gaming toetsenbord koppelen en in-game gebruiken. De streamkwaliteit is naar eigen ervaring subliem en de lag, die is uiteraard aanwezig gezien je gamebeelden over je persoonlijk thuisnetwerk worden geloodst, is haast niet op te merken. Wie natuurlijk een professionele CounterStrike-gamer is, zal de minieme extra lag wel opmerken. Gewone gebruikers zoals jij en ik wellicht niet.

Naast de mogelijkheid om je Steam-bibliotheek te streamen is het ook mogelijk om Nvidia Experience het werk te laten doen. Nvidia Experience is het stukje software dat samen met je GeForce-drivers geïnstalleerd wordt, maar tot op heden wordt niet elk spel ondersteund. Onze ervaring leert dat de games waarop je een Nvidia-optimalisatie op kan uitvoeren wél werken, de rest niet. Wie geen al te krachtige gaming computer heeft kan misschien nadenken om zich een GeForce Now-abonnement aan te schaffen. Zulk abonnement is gelijkaardig met wat Sony met PlayStation Now aanbiedt. Met een GeForce Now-abonnement kan je AAA-games zoals The Witcher 3, No Man’s Sky of Tomb Raider in maximaal 1080p aan 60fps spelen. Zonder dat je zelf een beest van een gaming computer moet hebben staan. Aan dit alles hangt wel een prijskaartje van €9,99 per maand aan vast. Wie echter de allerlaatste games wil spelen zal van een koude reis thuiskomen, een GeForce Now-abonnement bevat haast geen enkel recent game. Voor dit laatste zal je alsnog een gaming computer moeten aanschaffen.

Conclusie:

De Shield TV (2017) is een manusje-van-alles waarover ik nog twee artikels over kan neerpennen. Zo heb ikzelf nog tal van emulators op het toestel geïnstalleerd en heb ik op vlak van videostreaming hier nog maar het puntje van de ijsberg aangehaald. Wat ik vooral wil zeggen is dat iedereen de Shield TV anders zal gaan gebruiken. De ene wil enkel een Android-console waarop hij games op het grote scherm kan spelen terwijl de andere een multifunctionele Steam Link wil die hij ook als Plex Media Server kan inzetten. Ikzelf zie de Shield TV (2017) vooral als een kleine supercomputer op basis van Android waarmee je jezelf dagen mee kan bezighouden en waarbij je van de ene verrassing in de andere valt. De Shield TV (2017) heeft enorm veel potentieel maar jij moet het er als power user uit proberen zien te halen. Wie enkel een Netflix-streambox wil, is deze Shield TV maar een dure investering.