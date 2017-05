Informatie uit persbericht

Max-Q, een integraal onderdeel van NASA’s missie om de mens in de ruimte te krijgen, wordt gedefinieerd als het punt waarop de aerodynamische druk op een raket tijdens een vlucht in de atmosfeer gemaximaliseerd is. Met andere woorden; het ontwerp van een raket gebeurt heel precies rondom dit punt, Max-Q. NVIDIA heeft een vergelijkbare filosofie rond het ontwerpen van gaming laptops, waardoor leveranciers in staat zijn om laptops te bouwen die drie keer dunner zijn met drie keer meer prestaties, dan producten van vorige generaties.

Het resultaat: een hoog presterend gaming platform, dat slechts 18mm ‘dikte’ kent, net zo dun als een MacBook Air – met tot wel 70 procent meer gaming prestaties dan dat er nu beschikbaar is.

De Wonderen van Max-Q

Het kloppend hart van deze prestaties is NVIDIA Pascal, werelds meest efficiënte gaming GPU-architectuur. Om nog betere prestaties te realiseren voor dunne laptops heeft NVIDIA haar Pascal-architectuur nog verder geoptimaliseerd en geconfigureerd. En voor Max-Q is alles in dit nieuwe design met precisie ontworpen: de laptop, de GPU, de drivers, alsook de warmte en elektrische componenten — om er zeker van te zijn dat op alle vlakken de efficiëntie het hoogst is. Door deze exacte manier van ontwerpen in combinatie met de benadering van raketwetenschap schiet Max-Q PC gaming op laptops de stratosfeer in.

Krachtige GPUs met maximale efficiëntie

Gebaseerd op de NVIDIA Pascal GPU-architectuur, is de GeForce GTX 1080 vervaardigd met FinFET 16nm processoren en hoogwaardig GDDR5X geheugen. Max-Q gebruikt nieuwe manieren om de GPU aan te sturen middels diverse optimalisatielagen waardoor gameprestaties naar een hoger gepland niveau getild worden, terwijl tegelijkertijd het energieverbruik gereduceerd is.

Optimale gamesettings

De Game Ready drivers zijn zo aangepast dat ieder systeem optimaal presteert, terwijl tegelijkertijd steeds een fantastische spelervaring gewaarborgd wordt, dit op ieder systeem.

Geavanceerde warmteoplossingen en optimale regulering efficiëntie

Om nog meer prestaties uit een systeem te halen zijn de Max-Q ontworpen gaming laptops uitgerust met hoogwaardige warmte- en elektrische oplossingen. Nieuwe, geavanceerde warmteoplossingen, en het zeer goed reguleren ervan, zorgt voor een enorme verbetering in prestatie én stillere processen in dunne gamelaptops dan in welke vergelijkbare hardware dan ook.

De ultieme gaming laptop

Met Max-Q ontworpen laptops ervaren gamers hoogwaardige en rijke(re) spelervaringen in hoge resoluties, waar en wanneer ze maar willen. Deze laptops ondersteunen het volledige GeForce gaming platform, met de laatste gaming technologieën zoals Game Ready-drivers, NVIDIA G-SYNC display technologie, VR, 4K-gaming en meer. Ze zijn bovendien klaar voor NVIDIA GeForce Experience; een volledig softwareplatform dat games van profielen voorziet waardoor spelers altijd hun games spelen met de beste settings en zo van de allerbeste game-ervaringen kunnen genieten.

Introductie NVIDIA WhisperMode-technologie

NVIDIA introduceert tevens haar stille NVIDIA WhisperMode-technologie die ervoor zorgt dat laptops nog stiller blijven tijdens het gamen. WhisperMode past op intelligente manier de framerate van een game aan, en zorgt er tegelijkertijd voor dat er op de meest efficiënte manier met energieverbruik wordt omgesprongen, dit met betrekking tot de grafische instellingen. De gebruiker kan alles zelf naar wens instellen en de WhisperMode zal binnenkort beschikbaar worden voor alle op, Pascal GPU-gebaseerde laptops, via een GeForce Experience software update.

Beschikbaarheid

MaxQ-designed gaming laptops worden uitgerust met GeForce GTX 1080, 1070 en 1060, en komen vanaf 27 juni beschikbaar via toonaangevende leveranciers zoals Acer, Aftershock, Alienware, ASUS, Clevo, Dream Machine, ECT, Gigabyte, Hasee, HP, LDLC, Lenovo, Machenike, Maingear, Mechrevo, MSI, Multicom, Origin PC, PC Specialist, Sager, Scan, Terrans Force, Tronic’5 en XoticPC. Features, prijspunten en beschikbaarheid kunnen onderling variëren.