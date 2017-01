MSI springt meteen ook mee op de VR-snelheidstrein.

Ted Hund, vicepresident van MSI, is alvast opgetogen: “We beschikken over de know-how en de capaciteit om een compleet gamingsysteem, en dit vanaf nul, te ontwikkelen. Ik geloof er sterk in dat we met deze reeks gamers kunnen bieden waar zij het meest om geven.”

De versgebakken desktops bevatten Silent Storm Cooling, automatische overlocking met Game Boost, Audio Boost en Nahimic software, om het in-game geluid onder handen te nemen.

MSI springt meteen ook mee op de VR-snelheidstrein. Via een geïntegreerde VR Link, een HDMI-ingang waarmee je makkelijk je VR-headset kan aansluiten, komen ook de virtual reality-liefhebbers aan hun trekken.

De MSI Aegis Ti3, Aegis X3, Aegis 3, Nightblade 3, Nightblade MI3 en Trident 3 zijn vanaf deze maand verkrijgbaar.