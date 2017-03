MSI was er snel bij om zowel de laatste nieuwe Nvidia GTX 10-reeks als Intel’s nieuwste Kaby Lake-reeks te gaan gebruiken. In de MSI Trident 3 maakten we eerder al kennis met deze combinatie, maar met de MSI GT62VR-7RE Dominator Pro mikt het bedrijf op de veeleisende mobiele gamer.

De MSI GT62VR-7RE Dominator Pro is opnieuw een high-end laptop. Niet enkel intern gebruikt MSI de laatste nieuwe krachtige hardware, ook aan de buitenzijde stelt de fabrikant niet teleur. De gaming laptop meet 390 x 266 x 39.6mm en weegt ongeveer 2.94kg en zal voor sommigen te groot én te zwaar zijn. Ikzelf had er allerminst een probleem mee om de laptop enkele dagen in een rugzak mee te dragen wetende welke krachtpatser er in de stevige behuizing huist. Net zoals eerder gerecenseerde MSI-laptops maakt ook deze MSI GT62VR-7RE Dominator Pro gebruik van dezelfde hoogwaardige plastic en aluminium behuizing. De geborstelde look vind ik persoonlijk een meerwaarde tegenover andere merken. De behuizing is groot genoeg om er je polsen ergonomisch op te laten rusten. Voor het toetsenbord maakt MSI nog steeds gebruik van een SteelSeries-toestenbord waarover we nog steeds geen enkel slechte opmerking kunnen geven. Hoewel het geen mechanisch toetsenbord is - ja, ik heb er nog steeds een zwak voor - typt deze SteelSeries enorm lekker. Pluspunt is een volledig numpad dat sommige fabrikanten wel eens durven vergeten. Beide komen in een multi-color variant waardoor het mogelijk is de backlit van de toetsen te voorzien van elke kleur van de regenboog.

De Dynaudio-speakers zijn aan de bovenzijde van de laptop geplaatst en leveren samen elk 3W. Ter ondersteuning vinden we onderaan ook nog een 3,5W woofer met Nahimic 2-geluidsoptimalisaties. Wie geen hoofdtelefoon aansluit op deze MSI GT62VR-7RE Dominator Pro kan met deze luidsprekers toch genieten van luide, krachtige en heldere geluidsklanken. Aan de zijkanten van de laptop vinden we een USB 2.0 en een reeks audio jacks aan de linkerzijde terwijl er maar liefst vier USB 3.0 aansluitingen en een SD-kaartenlezer een de rechterzijde te vinden zijn. De video-uitgangen, nameijk een HMI en Mini-Display port, werden samen met een RJ-45 jack, USB Type-C en de stroomaansluiting aan de achterzijde gezet. Aan de achterzijde vinden we aan weerskanten ook nog de gigantische luchthappers voor de Cooler Boost 4-fans. De keuze om de USB Type-C-aansluiting aan de achterzijde van de laptop te plaatsen is me een vreemde.

Specificaties

Prijs : €2700

: €2700 Processor : Intel Core i7-7820HK @ 2,9 Ghz/3,9 Ghz (Kaby Lake)

: Intel Core i7-7820HK @ 2,9 Ghz/3,9 Ghz (Kaby Lake) Ram geheugen : 32GB (4 x 8GB) DDR4 SDRAM-2400

: 32GB (4 x 8GB) DDR4 SDRAM-2400 Grafische kaarten : Intel HD Graphics 630 + Nvidia GeForce GTX 1070 – 8GB GDDR5

: Intel HD Graphics 630 + Nvidia GeForce GTX 1070 – 8GB GDDR5 Beeldscherm : 15,6 inch UHD (4K) IPS

: 15,6 inch UHD (4K) IPS Opslag : 512GB Samsung M.2 SSD + 1TB 7200rpm HGST HDD

: 512GB Samsung M.2 SSD + 1TB 7200rpm HGST HDD Besturingssysteem : Microsoft Windows 10 Home – 64bit

: Microsoft Windows 10 Home – 64bit Capaciteit batterij : 79344 mWh

: 79344 mWh Afmetingen : 390 x 266 x 39.6mm

: 390 x 266 x 39.6mm Gewicht : 2,94 KG

: 2,94 KG Andere: Killer AC WiFi + Qualcomm Atheros QCA61x4 Bluetooth 4.1 module

Mede dankzij de Intel Core 7I 7820HK is de MSI GT62VR 7RE Dominator Pro een ware krachtpatser. Deze quad-core chip is gebaseerd op de laatste nieuwe Kably Lake chiparchitectuur van Intel en draait standaard aan 2,9Ghz met een Turbo Boost naar 3,9Ghz. De chip wordt bijgestaan door 32GB (4x 8GB) Hyundai Electronics DDR4-2400 geheugenmodules samen met een combinatie van 512GB Samsung M.2 SSD + 1TB 7200rpm HGST HDD harde schijven. De grafische kaart werd uit het groene kamp gehaald: een GeForce GTX 1070 met 8GB GDDR5 geheugen. De gpu doet z’n werk aan 1443 Mhz en kan tot 1645 Mhz boosten. Dit laatste is vooral nodig voor al wie de laatste nieuwe games op een 4K-resolutie wil spelen. Onze MSI GT62VR 7RE Dominator Pro beschikt standaard over dit UHD-scherm al zijn er ook varianten van deze laptop met 1080p of FullHD-beeldscherm te koop.

We draaiden uiteraard ook enkele synthetische benchmarks. De notebook krijgt een stevige score van 14251 toegespeld in de 3D Mark Fire Strike 1.1 test en daarmee scoort hij naar verwachting. De magische 9400-score werd verpulverd waardoor de notebook perfect in staat moet zijn voor VR-gaming. Een speelsessie met Project CARS, DiRT Rally VR, Superhot VR en het nieuwe Robo Recall in combinatie met mijn Oculus Rift bevestigden dit. Ook in de DX12-benchmark Time Spy zette het systeem een keurige score van 5271 neer en in de SteamVR Performance Test is de Fidelity bijna altijd Very High met een gemiddelde score van 10,8. Al deze benchmarks en VR-speelsessies bevestigen dat de MSI GT62VR 7RE Dominator Pro domineert en een perfect alternatief is voor de veeleisende (VR-)gamer.

De MSI GT62VR 7RE Dominator Pro is een uitstekende gaming laptop waarbij zowel de gebruikte Intel Core i7 als de Nvidia GeForce GTX chips haast hun desktop-varianten evenaren in performance. Voor 4K-gaming is het systeem net iets te zwak voor wie graag alles op Ultra speelt maar toch is deze gaming laptop een zeer waardig alternatief voor de veeleisende pc-gamer. Het native 4K-scherm zien we vooral als pluspunt voor alles behalve native 4K-gaming gerelateerde zaken.