MSI GE73VR 7RF Raider

Wie in België een gaming laptop wil komen, heeft eigenlijk maar een beperkt aantal fabrikanten waaruit hij of zij kan kiezen. Vroeger spraken namen zoals Acer en HP boekdelen terwijl de laatste jaren minder bekende merken zoals een MSI hun opmars maakten. Vandaag is onder andere MSI zo’n grote naam geworden dat de kans reëel is dat zelfs je grootmoeder al een keertje het MSI-logo gezien heeft. MSI is haast een synoniem geworden van gestroomlijnde gaming laptops. Ik onderzocht of de GE73VR 7RF Raider een waardige toevoeging is aan het nu al brede MSI-gaming laptop-gamma…

Ik begin met het technische gedeelte. Niet enkel omdat ik een techneut ben die kickt op nieuwe technologieën en de snelste computersystemen, ook omdat het gros onder jullie gewoon wil weten wat er in de GE73VR 7RF Raider zit. Niet dan? Als hoofdprocessor zijn er weinig verrassingen wanneer we zeggen dat MSI een Intel Core i7-7700HQ gebruikt. Deze quadc-re met hyperthreading-cpu doet z’n werk aan 2,8Ghz, komt met een boostclock tot 3,8Ghz en 6MB cache. De cpu gebruikt Intel’s laatste Kaby Lake-architectuur waardoor de cpu, in vergelijk met processoren op basis van vorige architecturen, vooral zuiniger is. Op papier schommelt het verbruik tussen 35W en 45W. Dit laatste heeft een positief effect op zowel de batterijduur als de warmteontwikkeling.

In onze laptop vinden we 16GB DDR4 geheugen, twee harde schijven in de vorm een 1TB 7200rpm van HGST voor dataopslag, en een supersnelle 256GB NVMe SSD van Toshiba. Deze laatste is in formaat M.2. en dus aangesloten op de pci-express-bus. De SSD haalt snelheden van net geen 2400MB/sec. (lees) en 1500MB/sec. (schrijf). Héél indrukwekkend alleen jammer van het gering aantal geheugen. 256GB is na een Windows 10-installatie, enkele games en gameplayopnames toch snel aan de kleine kant. Mijn Steam-bibliotheek diende ik noodgedwongen na verloop van tijd te verhuizen naar de 1TB harde schijf met als negatief effect langere laadtijden. Gelukkig koos MSI ervoor een 7200rpm SATA3-harde schijf te gebruiken dan de meer traditionele en tragere 5400rpm exemplaren.

Kloppend hart

Het kloppend hart van elke gaming laptop is de grafische kaart. Naast de standaard Intel HD Graphics 630 die ingebakken in de Intel Core i7-7700HQ zit, bezit de GE73VR 7RF Raider ook een vele krachtigere GeForce GTX 1070. De GeForce GTX 1070 is eentje van dezelfde soort dat menig gamer ook in z’n desktop zou stoppen. Concreet betekent dit het volgende: 2048 CUDA cores, 1443Mhz core clock met een boost naar 1645Mhz en 8GB GDDR5 geheugen dat z’n werk op 2002Mhz (of 8008Mhz effectief) doet. Veel sneller dan dit gaat het voorlopig niet worden tenzij we naar de veel duurdere – en heethoofdigere – GTX 1080 (Ti) grijpen. Ikzelf heb de laptop niet opengemaakt maar via de ventilatiegleuven is te zien dat de GE73VR 7RF Raider met een stevig koelelement komt. Wanneer de kleine ventilatoren op volle toeren draaien, kan de laptop vrij luidruchtig zijn. Ik verkies trouwens iets meer lawaai dan een hete behuizing. Vooral het oppervlak waar je handpalmen rusten kan bij sommige modellen heet aanvoelen door een verkeerde luchtcirculatie. Bij de GE73VR 7RF Raider bleef het geborsteld metaal lekker koel juist omdat de laptop onderaan frisse lucht hapt die vakkundig aan de achterzijde en zijkanten weggeblazen wordt. Hieruit komt warme lucht.

De MSI GE73VR Raider is een rasechte gaming laptop.

Zoals verwacht scoort de GTX 1070 een verdienstelijke 13.000+ score in 3dMark Fire Strike en zijn bijna alle huidige games met zestig frames per seconde speelbaar op een 1080p-resolutie. Wanneer je in het bezit bent van een Oculus Rift of HTC Vive kan je ook deze gebruiken in combinatie met de GE73VR 7RF Raider. De SteamVR performance test laat een solide 9.5 score opmeten. Anno 2017 tot zelfs tot mid 2018 denk ik dat deze hardware-combinatie het toelaat om alle games op de hoogste grafische instellingen te spelen. Misschien dat je hier en daar enkele instellingen minder moet plaatsen maar ik voorspel dat je met de GE73VR 7RF Raider de komende drie jaar als gegoten zit vooraleer je terug zal moeten vallen op medium-settings. Wie denkt om mobiel te gamen moet wel rekening houden dat de batterij het maar iets langer dan 3,5 tot 4 uur volhoudt.

Elk zijn aansluiting

Aan de zijkanten vinden we trouwens alle aansluitingen. Links een gigbit-ethernet-, HDMI, mini displayport, USB 3.0- en USB Type-C-aansluiting alsook de audio-jacks voor je headset en je microfoon. Aan de rechterzijde zit de stroomaansluiting, nog twee USB 3.0-poorten en een SD-kaartenlezer. We worden niet omvergeblazen met het aantal aansluitingen maar komend van een Macbook Pro, beschikt de GE73VR 7RF Raider over meer dan voldoende aansluitingen om dagelijks te gaan gebruiken. Opvallend is wel het ontbreken van minstens één Thunderbold 3-aansluiting. Qua draadloze aansluitmogelijkheden is er ook voldoende lekkers: WiFi wordt voorzien van de snelste 802.11ac variant en bluetooth gebruikt versie 4.1.

Verder kwam onze GE73VR 7RF Raider met een 17.3inch 1080p scherm, sRGB keyboard van SteelSeries en een stevig stel speakers. Het beeldscherm is enorm helder en de kleuren stalen écht al vond ik wel dat de helderheid aan de matige kant was. Van mij mocht de blacklight gerust nog een tikkeltje hoger gezet kunnen worden. Opnieuw werd gekozen voor een toetsenbord van SteelSeries. Ik ben een fan van mechanische toetsen dus persoonlijk vond ik dat de toetsen op deze GE73VR 7RF Raider veel te eenvoudig ingedrukt konden worden. Sommigen zullen het oneens zijn met mij maar versta mij vooral niet verkeerd: het gebruikte toetsenbord is van topkwaliteit maar mechanische toetsenbord genieten mijn persoonlijke voorkeur. Via het voorgeïnstalleerde SteelSeries Engine 3-programma kan je het toetsenbord voorzien van een kleurtje naar keuze en ook enkele leuke extraatjes zoals de functietoetsen die oplichten wanneer je de fn-toets indrukt.

De MSI GE73VR Raider is een rasechte gaming laptop die niet moet onderdoen voor gaming desktops. De bouwkwaliteit én uitstraling zijn zoals we van MSI mogen verwachten, de speakers zijn krachtig genoeg om in je bureau volumineuze muziek te krijgen en het 1080p-beelscherm straalt een hemels kleurpallet uit, al had de maximale helderheid een tikkeltje hoger mogen liggen. Voor ons testexemplaar – voorzien van een Intel Core i7-7700HQ en nVidia GeForce GTX 1070 – betaal je ongeveer €2200, er zijn echter ook goedkopere configuraties mogelijk die eveneens een geweldige mobiele gaming ervaring zullen geven.