Scorpio! Xbox Scorpio! Project Scorpio! Dat worden zonder twijfel dé kernwoorden van Microsofts E3-mediabriefing. Wat kan het ding allemaal, wat zal het kosten, wanneer ligt het in de rekken en, het belangrijkste, welke games zullen we er kunnen op spelen? Of wordt het toch nog een andere benaming? Wij zaten op de eerste rij in het Galen Center, thuisbasis van Microsofts jaarlijkse E3-mediabriefing.

Voel en ervaar de echte kracht van Microsofts nieuwste paradepaardje, de Xbox One X. Meteen ook de ‘echte’ naam van het nieuwste speeltje van Microsoft. Volgens Phil Spencer dan ook de strafste console ooit gemaakt, beschikbaar vanaf 7 november. Het team heeft er drie jaar over gedaan om de nieuwste console te bouwen. Kareem Choudhry beklom het podium om de drie centrale pijlers waarrond deze Xbox One X gebouwd werd, uit de doeken te doen. Kracht is de eerste belangrijke pijler en met een 6 TF grafische kaart die op 1.172Mhz z’n werk doet en 12 GB GDDR5 geheugen dat tot 326GB/sec bandbreedte heeft tot de processor. Mede dankzij deze componenten is het mogelijk om ware 4K-beelden op je televisie te toveren. Hierbij komt ook dat de Xbox One X HDR, Dolby Atmos én een 4K Blu-ray speler krijgt. Van dat laatste kan Sony nog iets leren.

Het tweede luik is compatibility. In de praktijk betekent dit dat alle Xbox One-accessoires zullen werken op de nieuwe Xbox One X-console. Ook enkele huidige Xbox One-titels zoals Gears of War 4 zullen in de nabije toekomst een patch voor 4K krijgen. Wie momenteel geen 4K televisie in huis heeft, zal kunnen genieten van supersampling waarbij de game intern op 4K zal renderen maar de output naar FullHD zal omvormen. Het derde en laatste luik vinden we onder craftmanship. De Xbox One X-console komt met de meest krachtige SoC – System on a Chip – ooit. De SoC bestaat uit maar lieft 7 miljard transistoren en zal door een liquid cooled vapor-chamber koelelement gekoeld worden. Dit koelelement in combinatie met een beter energiebeheer van het moederbord zorgen ervoor dat de Xbox One X in een kleinere behuizing past van eender welke Xbox-console ooit. De Xbox One X is niet enkel de krachtigste Xbox-console ooit, het is ook de kleinste ooit gemaakt. De prijs, duur en toch wel hoog als je het ons vraagt, maar liefst 499 euro.

De eerste beelden van Forza Motorsport 7 moeten meteen tonen, en bewijzen, wat de nieuwste Xbox onder de motorkap heeft steken. Het team achter Forza kondigt meteen de samenwerking aan met Porsche en stelt ons hun nieuwste 2018 Porsche 911 GT2 RS voor. Wat een monster, net als de Xbox One X dus… We mogen later deze E3 met de game aan de slag, dus hou 9lives zeker in de gaten de komende dagen voor meer informatie over Forza Motorsport 7. Release 3 oktober 2017.

Grootste en diverse line-up van games

Microsoft belooft ons de grootste en diverse line-up van games, maar liefst 42 games, die we ooit gezien hebben op een E3-persconferentie.

Beginnen doen we met een in-engine gameplay trailer van Metro Exodus, de derde telg in de populaire Metro-serie. Deze verschijnt ergens in 2018.

Opvolger van dienst is Assassin’s Creed Origins, Ubisofts nieuwste die ons meeneemt naar Egypte, zo’n 3000 jaar geleden. Bayek is het hoofdpersonage, en hij staat meteen ook aan de wieg van het Assassins-broederschap zo blijkt. Wat meteen opvalt uit de alpha gameplay-demo is de Skyrim-achtige HUD, RPG-elementen (levellen en ability-punten) en nieuwe gameplaymogelijkheden waarin een belangrijke rol voor de adelaar is weggelegd. Release 27 oktober.

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Ook PlayerUnknown’s Battlegrounds, hét populairste community-gedreven pc-game van het moment, gebaseerd op het Battle Royale-principe, komt exclusief naar Xbox One, en later ook naar Xbox One X. Tijd voor nog een aantal exclusives waaronder het cartoony-achtige Deep Rock Galactic en het door zombies geplaagde State of Decay 2 (lente 2018).

Scavengers Studio pakt ook uit met een exclusive, namelijk het op The Hunger Games-principe gebaseerde The Darwin Project.

Ook Minecraft mag natuurlijk niet op het appel ontbreken. Deze zomer zullen miljoenen Minecraft-spelers samen kunnen spelen, multiplatform op console, mobiel en Windows 10 deel Mohjangs Lydia Winters mee. Bovendien krijgt de game in de herfst een 4K-update met het super duper graphics pack.

Een nieuwe Dragon Ball Z-titel vult de line-up aan, DragonBall Fighter Z. Een andere launch exclusive wordt dan weer, het eveneens op pc populaire, fantasy-spektakel Black Desert Online. En de exclusives volgen mekaar in sneltempo op want de volgende in het rijtje is The Last Night, een Blade Runner-achtige titel. Ook The Artfull Escape is een exclusive. Daarna opnieuw indrukwekkende beelden van Bandai Namco’s Code Vein (release 2018).

Sea of Thieves

Tijd voor een uitgebreide presentatie van Rare’ Sea of Thieves, een game die Randy deze week uitgebreid gaat checken op Microsofts booth. Tijd om de Jack Sparrow in jou te doen ontwaken want de game bevat heel wat humor, actie en kameraadschap onder de piraten. Al kan dat niet gezegd worden van de piraten die uit zijn op jouw buit… Hijs het zeil en vaar het avontuur tegemoet! De game verschijnt begin 2018.

We laten de zeven wereldzeeën achter ons en maken kennis met een andere exclusive, de schattig en kleurrijk uitziende platformer Super Lucky’s Tale. Ook de indietitel Cuphead, die reeds een eeuwigheid in ontwikkeling is, laat zich eindelijk nog eens zien. Release is 29 september 2017. En Crackdown 3? Ook die is nog steeds alive and kicking, ziet er steengoed uit en verschijnt op 7 november van dit jaar.

Tijd voor een kleine opsomming, in sneltempo, van een paar andere ‘kleinere’ games waaronder Deserver, Robocraft, Dunk Lords, Brawlout, Dark and Light en het pas aangekondigde Strange Brigade van Rebellion, de studio achter Sniper Elite.

Middle-earth: Shadow of War

En het stopt maar niet want de volgende exclusive die we te smaken krijgen is het mysterieuze Ashen. Square Enix steelt dan weer de show met de opvolger voor het geweldige Life is Strange, getiteld Before the Storm.

Michael De Plater van Monolith komt ons vertellen over het fantastisch uitziende Middle-earth: Shadow of War, nu al een van onze favorieten voor deze E3. Jonathan kan deze titel de komende dagen uitgebreid aan de tand voelen en wij kijken uit naar zijn bevindingen. Nieuwe gebieden, nieuwe tegenstanders, nieuwe gameplay-elementen, een verbeterd Nemesis-systeem en de mogelijkheid om je eigen leger op te bouwen. Dit klinkt ons alvast als muziek in de oren.

Ori and the Will of the Wisps wordt de opvolger voor het lieflijke Ori and the Blind Forest. Een steengoede titel die nog steeds hoog bovenaan ons favorietenlijstje staat.

Backward compatibility zal vanaf nu ook de games van de allereerste Xbox ondersteunen. Haal die oude games dus maar boven en herbeleef kleppers als Crimson Skies later, dit jaar reeds beschikbaar.

Gears of War, Forza Horizon 3, Final Fantasy XV, Ghost Recon: Wildlands, Resident Evil 7, Rocket League, Minecraft en een pak anderen krijgen later dit jaar eveneens ondersteuning voor de Xbox One X.

Anthem

De show afsluiten doen we met Patrick Söderland van EA. Hij introduceert ons een nieuwe titel van Bioware, namelijk Anthem, een sciencefiction-titel, draaiend op een Xbox One X die ons meeneemt naar een levendige en kleurrijke open spelwereld. Deze wereld kan je gehuld in Javelines, een vorm van exosuits die je unieke krachten geven, alleen of met meerderen exploreren. Moet dit een beetje EA’s tegenpool worden voor Activisions Destiny-universum?

Conclusie:

Games, games en nog eens games, en daarbovenop de krachtigste console die ooit het licht heeft gezien. Microsoft heeft alvast gescoord met zijn E3-mediabriefing en wij zijn benieuwd naar het antwoord van Sony PlayStation.