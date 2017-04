Mad Catz was een bedrijf waarvan de producten vlot over de toonbanken gingen, maar dat verhaal veranderde in 2015. Mad Catz was mede-uitgever van Rock Band 4 en ontwikkelde ook de hardware voor de game. Gezien de tegenvallende verkopen van Rock Band 4, kwam het bedrijf in slechte papieren te zitten. Wat volgde was een ontslagronde waarbij 37% van de werknemers hun werk verloor en de verkoop van dochteronderneming Saitek aan Logitech.

Die acties slaagden er niet in om het tij te keren, waardoor de raad van bestuur besloten heeft het faillissement aan te vragen.