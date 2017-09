Koch Media heeft de Commodore 64 Mini aangekondigd

Een klassieke computer wordt nieuw leven ingeblazen met de lancering van de THEC64 Mini. THEC64 Mini is een volledig gelicenseerde, nieuwe versie van de bestverkochte homecomputer uit de jaren ’80. Hij is ontwikkeld door Retro Games Ltd. en wordt gedistribueerd door Koch Media.De THEC64 Mini is half zo groot als het origineel en je kunt hem direct aansluiten op je tv. Hij wordt geleverd met een klassieke joystick, die je kunt aansluiten op een van de twee USB-poorten om er de ingebouwde games mee te spelen. De C64-homecomputer verscheen oorspronkelijk in 1982 en domineerde in de jaren tachtig de homecomputer-scene. Wereldwijd werden miljoenen exemplaren verkocht. Veel voormalige bezitters denken nog steeds met warme gevoelens terug aan die tijd.We leven nu 35 jaar later… en hij is terug. De THEC64 Mini kun je aansluiten op de HDMI-poort van elke moderne tv en biedt toegang tot maar liefst 64 gelicenseerde, klassieke, ingebouwde games. Waaronder games van originele, legendarische ontwikkelaars als Epyx, Gremlin Graphics, Hewson en The Bitmap Brothers; en titels als California Games, Speedball 2: Brutal Deluxe, Paradroid en Impossible Mission. De meeste van deze games werden destijds beoordeeld met scores boven de 90%, en veel zijn bekroond met felbegeerde awards. Van sport- tot schietspellen, platformers en puzzelspellen, deze schat aan titels zal elke retrogamer gelukkig maken.De THEC64 Mini verschijnt begin 2018 in de winkel voor een adviesprijs van € 79,99.