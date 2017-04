De muis is speciaal ontworpen voor professionele en ambitieuze FPS-gamers die op zoek zijn naar een nauwkeurige en consistente gaming muis. Om te voldoen aan de prestatie-eisen van gamers, is een PixArt 3310 ontwikkeld voor nauwkeurige tracking. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Omron switches voor een snelle respons, met 20M klikbetrouwbaarheid per switch. De HyperX gaming muis is ontworpen door ingenieurs in het HyperX lab met behulp van suggesties van de beste professionele gamers. De HyperX Pulsefire FPS Gaming Mouse is de winnaar van de prestigieuze RED DOT AWARDS 2017 in de categorieën design en vakmanschap.

De Pulsefire FPS is gebouwd met een ergonomisch, lichtgewicht design dat speciaal is ontworpen voor zowel de palm grip als de claw grip. De meeste gamers spelen in het DPI-bereik van 400-3200 DPI en de Pulsefire FPS biedt vier DPI-voorinstellingen van 400 tot 3200 DPI. Ze zijn allemaal bereikbaar via een enkele knop.

Snelle bewegingen zijn geen enkel probleem met het lichte gewicht van 95 gram en optimale gewichtsverdeling. Daarnaast heeft de gaming muis anti-slip side grips, waardoor de muis stevig in je hand blijft. HyperX Pulsefire FPS bevat zes duurzame, ultra-responsieve knoppen die een stevige, voelbare reactie geven bij iedere klik. HyperX heeft een flexibele, gevlochten kabel en grote muis skates toegevoegd zodat de muis soepel glijdt.

De nieuwe HyperX Pulsefire FPS-gaming muis is vanaf 24 april verkrijgbaar in heel EMEA bij alle grote retailers en etailers.