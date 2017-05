‘Werk harder, train langer en versla de meedogenloze concurrentie’, aldus HP. Vooral door die laatste krijgt hardwareproducent HP het vandaag zwaar te verduren. Daar waar een tiental jaar geleden vooral HP, Packard Bell en Dell de plak sloegen op vlak van notebooks, volgen concurrenten zoals een MSI of Razer in het kielzog van de Amerikaanse reuzen. Maar vrees niet want bij HP zijn ze bezig met een stevig tegenoffensief. Wij voelden de HP Omen 17-W114NB aan de tand. Een 17 inch G-Sync-capabele gaming laptop…

In het bedrijfslevens is HP nooit weg geweest maar in de winkelrekken bleef HP een afwezige op het vlak van gaming hardware. Sinds enkele jaren is HP echter wel aan een stevige opmars bezig en probeert het Amerikaanse bedrijf zich via hun Omen-reeks opnieuw in de markt te zetten. De HP Omen 17-W114NB is verkrijgbaar tegen een adviesprijs vanaf €1.699 en bevat een nieuwe Intel Skylake processor en een Nvidia GTX 10-reeks grafische kaart.

Een kleine introductie met het ons beschikbaar gesteld testsysteem:

Prijs : €1.699

: €1.699 Processor : Intel Core i7-6700HQ @ 2,6 Ghz/3,5 Ghz (Skylake) quad-core

: Intel Core i7-6700HQ @ 2,6 Ghz/3,5 Ghz (Skylake) quad-core Geheugen : 12GB (1 x 8GB en 1 x 4GB) DDR4 SDRAM-2400

: 12GB (1 x 8GB en 1 x 4GB) DDR4 SDRAM-2400 Grafische kaarten : Intel HD Graphics 530 + Nvidia GeForce GTX 1070 – 8GB GDDR5

: Intel HD Graphics 530 + Nvidia GeForce GTX 1070 – 8GB GDDR5 Beeldscherm : 17,3 inch FullHD (1080p) IPS UWVA ontspiegeld WLED-backlit + Nvidia G-SYNC-technologie

: 17,3 inch FullHD (1080p) IPS UWVA ontspiegeld WLED-backlit + Nvidia G-SYNC-technologie Opslag : 256GB Samsung NVMe SSD + 1TB 7200rpm HGST HDD

: 256GB Samsung NVMe SSD + 1TB 7200rpm HGST HDD Besturingssysteem : Microsoft Windows 10 Home – 64bit

: Microsoft Windows 10 Home – 64bit Afmetingen : 41,6 x 27,9 x 3,29 cm

: 41,6 x 27,9 x 3,29 cm Gewicht : 3,35 kg

: 3,35 kg Batterij : 6-cels, 95,8-WHr lithium-ion

: 6-cels, 95,8-WHr lithium-ion Communicatie : Geïntegreerd 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN, Intel 802.11ac (2 x 2) Wi-Fi en Bluetooth 4.2

: Geïntegreerd 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN, Intel 802.11ac (2 x 2) Wi-Fi en Bluetooth 4.2 Andere: HDMI 2.0, hoofdtelefoonuitgang, microfooningang, 3 x USB 3.1 Gen 1, mini-DisplayPort, RJ-45, multi-formaat SD-mediakaartlezer, HP Wide Vision HD-camera met twee digitale microfoons en vier Bang & Olufsen luidsprekers met HP Audio Boost-technologie

De HP Omen 17-W114NB is een gaming laptop die voorzien is van een quad-core Intel Core i7-6700HQ die z’n werk op maximaal 2,6Ghz doet en een turbo-boost heeft tot 3,5Ghz. De architectuur is Intels Skylake en de processor verbruikt niet meer dan 45 Watt. Voor mij is het gebruik van een Skylake-cpu een gemiste kans. Deze architectuur is ondertussen bijna anderhalf jaar oud en Intel lanceerde midden vorig jaar een nog energiezuinigere en snellere architectuur Kaby Lake genaamd. Wellicht zit HP nog met een berg oude Intel cpu’s ofwel verkoopt Intel de laatste containers Skylake-cpu’s aan dumpprijzen, wie zal het zeggen?

Voor geheugencapaciteit werd gekozen voor eenmaal een 4GB en 8GB DDR4 SO-DIMM-module die geconfigureerd werden in Dual Channel. Het totaal ligt dus op 12GB geheugen waarbij de snelheid van beide geheugenmodules afklokt op 2400Mhz. Aan de onderzijde vinden we een vrij eenvoudig te openen luik waar we meteen toegang hebben tot de geheugenmodules. Dit onderdeel is eigenlijk de enige hardwarecomponent die eenvoudig zelf te vervangen of te upgraden is. Voor opslagcapaciteit werd aangeklopt bij Samsung dat een 256GB NVMe-M.2-SSD, de primaire opstartschijf, en HGST die een 1TB 7200rpm traditionele harde schijf levert. Die laatste kan gebruikt worden voor extra dataopslag.

Een gaming laptop zou geen gaming laptop zijn zonder grafische kaart. Nvidia is de leverancier van dienst en levert een GeForce GTX 1070 met 8GB GDDR5 geheugen. Deze grafische kaart is de primaire krachtbron voor zowel je huidige als toekomstige games aangezien de GTX 1070 een uitermate krachtige grafische kaart is. Ze is zelfs geschikt voor al je VR-gaming. In tegenstelling tot vroegere grafische kaarten, is de mobiele versie van de GeForce GTX 1070 bijna identiek aan de desktop-variant. Zo zijn er dus ook 2048 CUDA-cores beschikbaar, 128 texture units en 64 ROP’s, en bezit elke grafische kaart 8GB GDDR5-geheugen dat aangesloten is op een 256-bit bus. Wat wel afwijkt is de core-klokfrequentie die voor de mobiele variant op 1443Mhz werd gehouden in plaats van de standaard 1506Mhz. De turboboost blijft op 1645Mhz hangen tegenover 1683Mhz in de desktopvariant. Een groot verschil tussen de desktop- en mobiele variant van de GeForce GTX 1070 zal je dus niet merken.

Op vlak van gaming wisten we een stabiele 60fps in Battlefield 1 te halen en ongeveer 52fps in Rise of the Tomb Raider. In 3DMark Fire Strike klokt de laptop af op een verdienstelijke 12.132 punten en in Time Spy werd met 4.980 nét geen 5k score doorbroken. Laat ons vooral duidelijk zijn dat deze scores enorm goed zijn voor een notebook en dit exemplaar uiterst capabel is om aan 30fps+ Full HD-gaming te doen.

Al dit lekkers is aangesloten op een 17,3 inch IPS WLED-backlit scherm dat voorzien is van de Nvidia G-SYNC-technologie. G-SYNC is een adaptive-sync technologie die je fresh rate synchroon met je in-game framerate houdt om zo een vloeiende game-ervaring te leveren. De combinatie van de huidige GeForce GTX 1070 en dit beeldscherm, zorgt ervoor dat Nvidia’s G-SYNC automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor zal je refresh rate vanaf 40Hz tot de maximale refresh rate van het scherm, in ons geval tot 75Hz, synchroon draaien met je in-game framerate. Persoonlijk vind ik de beeldverversing van 75Hz té weinig voor hedendaagse schermen en zeker voor wie veel online shooters speelt maar we mogen uiteraard ook niet vergeten dat deze HP Omen 17-W114NB een notebook is.

Verder is de HP Omen 17-W114NB voorzien van alle hedendaagse aansluitmogelijkheden gaande van drie USB 3.1 en een mini-DisplayPort tot Intel 802.11ac en Bluetooth 4.2. De behuizing lijkt trouwens heel hard op eerder verschenen Omen-laptops, al is dit voor een doorsnee gaming laptop eigenlijk wel groots te noemen. Niet enkel weegt de HP Omen 17-W114NB aanzienlijk wat kilo’s, met de afmetingen 41,6 x 27,9 x 3,29 cm kunnen we deze notebook allerminst compact noemen. De voeding is trouwens best ook stevig en zwaar om elke dag mee te rond te zeulen. Wij laten de HP Omen 17-W114NB het liefst op onze bureau staan als degelijke vervanger voor een gaming desktop.

Conclusie:

De HP Omen 17-W114NB is een prima gaming laptop al maakt HP wel enkele bizarre keuzes: hedendaagse laptops gebruiken Intel’s nieuwste Kaby Lake-architectuur terwijl deze HP Omen 17-W114NB nog een oude generatie cpu gebruikt. Ook komt ons testsysteem met 12GB geheugen waar 16GB anno 2017 toch de norm mag worden. De 256GB NVMe-SSD waarop Windows 10 Home geïnstalleerd staat mag ook een keertje een verdubbeling krijgen. Verder dan deze persoonlijke opmerkingen levert HP een oerdegelijke gaming laptop af. Van bouwkwaliteit tot de ondertussen vertrouwde Bang & Olufson-speakers en SteelSeries-keyboard, met de 17-W114NB weet HP de reeds bewezen hoge kwaliteit van de Omen-reeks door te trekken. Hiervoor betaal je echter wel iets meer.