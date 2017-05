Wie vaak games speelt op de computer en graag middenin de actie zit, moet vandaag de dag al minstens een 2.1 surroundset in zijn of haar bezit hebben. Maar wat krijg je nu exact met een 2.1 surroundset? De 2 in 2.1 staat voor het aantal kleine speakers in combinatie met een subwoofer voor de bassen en lage tonen. Die laatste is de 1 uit 2.1. In het geval van dit Dragon Blast 2.1 Sound System krijgen we twee satellietspeakers die elk 10W aan geluid kunnen produceren, bijgestaan door een subwoofer die 20W kan verzetten. Dit over een frequentie van 20 Hz tot 20 kHz. De Dragon Blast 2.1 Sound System kan hierdoor iets meer dan 105db volume ontwikkelen, wat ongeveer gelijk geschaald is alsof iemand hard in je oor schreeuwt. Kort samengevat zal het geluid dat uit het Dragon Blast 2.1 Sound System komt meer dan genoeg zijn wanneer je het setje op je bureau hebt staan.

Even over naar het uitpakken van de speakers. Het Dragon Blast 2.1 Sound System zit in een vrij stevige doos en eenmaal alles uit de folie, dienen we enkele kabels aan te sluiten. Niet verwonderlijk moeten de satellietspeakers via een enkele kabel aan de subwoofer aangesloten worden. Beide hebben de typische wit/rood-RCA-jackkleur waardoor de installatie zelfs voor beginners, en dit zonder handleiding, heel eenvoudig is. De volgende stap is de controle-eenheid aansluiten. De controle-eenheid is het rondje waarin je een audio-jack-ingang en microfoon-uitgang ziet. Het uiteinde van deze eenheid sluiten we eveneens aan op de subwoofer in de ‘Input’. Vervolgens kan je het geheel van stroom voorzien.

Met de draadknop op de controle-eenheid kan je snel het algemene volume van de speakers instellen alsook je audiobron. Wil je je gaming pc op het Dragon Blast 2.1 Sound System aansluiten, dan dien je de audio-uitgang van je pc op deze controle-eenheid aan te sluiten. Eender welk systeem dat beschikt over een audio-uitgang kan je op dezelfde manier aansluiten op het Dragon Blast 2.1 Sound System. Eigenaardig is dat alle kabels aan de rechterzijde van de subwoofer te vinden zijn. Normaal vinden we zulke ingangen steeds aan de achterzijde van de eenheid maar het Chinese Dragon War dacht wellicht dat dit eenvoudiger is. Dit klopt ook deels maar heel esthetisch is het niet. Aan dezelfde kant vinden we ook nog de draaiknoppen om het volume van de bassen en de speakers te verhogen of verlagen.

Naast de vreemde keuze om de kabels aan de zijkant van de subwoofer te verbinden kunnen we niet meteen minpunten vinden over dit Dragon Blast 2.1 Sound System. Het oranje kleurtje is puur smaak en zou mijn eerste keuze ook niet zijn maar écht storend vond ik het niet. Het is de geluidskwaliteit die telt denk ik dan maar. De controle-eenheid heeft trouwens een geweldig pluspunt gezien je op deze eenheid direct je headset kan aansluiten. Het Dragon Blast 2.1 Sound System levert trouwens mooie muziek, zowel in de hoge als de lage tonen, zonder snel hol of onzuiver te klinken. Het systeem mag wel geen ondersteuning bieden voor THX en Dolby Digital maar Dragon War’s 3D stereo geluidseffecten zouden een waardig alternatief moeten zijn. Ikzelf ben het hiermee niet helemaal eens want ik hoor echter wel een verschil met mijn Bose-geluidsinstallatie. Echter ben ik wel van mening dat je prijs/kwaliteit met deze Dragon Blast 2.1 Sound System eigenlijk niet bedrogen kan uitkomen. Met een adviesprijs van €69 kan je geen miskoop doen.

Het Dragon Blast 2.1 Sound Systeem is een mooie audioset voor wie op zoek is naar een degelijke en betaalbare 2.1 surroundset voor zijn gaming computer. Het setje mag dan geen high-end speakers bevatten maar is voldoende krachtig om een bureaukamer van 16m2 op te vullen zonder dat het geluid eenmaal onzuiver of hol te klinkt. De oranjekleur is ieders smaak maar ikzelf ben weinig enthousiast over het feit dat de kabels aan de zijkant van de subwoofer te vinden zijn.