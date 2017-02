Degenen die mijn bezigheden als gamer een beetje kennen, weten dat vooral mijn PlayStation 4 overuren draait. Ik heb ook games voor pc, maar meer dan eens per week wordt die toren met allerhande hardware niet opgestart om met Steam aan de slag te gaan. Afgelopen twee weken was het echter van moeten, want Randy meldde me vrolijk dat er een 35” UltraWide scherm op komst was. ’t Was lang geleden dat ik nog zo kinderlijk uitkeek naar het ontvangen van een pakje (lees: een nogal groot uitgevallen doos).

Nieuwe toestellen ontvangen is altijd leuk, of het nu gaat om een nieuwe console, een 65”-televisie of een gaming monitor die dubbel zo groot is als mijn persoonlijk scherm. Het is dan nog geen ‘gewoon’ scherm, maar een UltraWide curved gaming monitor van 35” met een MVA-paneel en een beeldverversing van 200 Hertz. De nadruk ligt dus duidelijk op het gamen, waarbij gebruiksgemak dan centraal staat. Zo heeft het scherm een curve van 2000 millimeter, zodat elke hoek van het scherm zich op dezelfde afstand van de ogen zou bevinden en kan de monitor in hoogte versteld worden. Da's al goed nieuws.

Een stukje degelijkheid

Qua aansluitingen blijft het bij dit scherm vrij traditioneel. Met een DisplayPort, HDMI-poort, DVI- en VGA-aansluitingen sluit je de nodige hardware aan op de monitor. Daarnaast vind je ook twee 3.5 mm input en output audio jacks terug en twee USB 3.0-poorten, waarvan eentje quick charge ondersteunt. De monitor beschikt tevens over een ingebouwde speaker van 5W waarvan de audiokwaliteit best wel deftig is. Echt hoogkwalitatieve hoge geluiden of een diepe bass moet je niet verwachten, evenals enige vorm van bioscoopervaring. Maar het simpel luidsprekersetje doet z'n werk zonder teveel blabla of boemboem. Er werd echter wel aan de ‘professionele’ gamers gedacht, want rechtsboven het scherm zit een haak om je headset op te hangen.

Voor de prijs van om en bij de 700 euro mag je wel wat verwachten van een 35”-scherm. Hoewel de AOC AG352QCX qua specificaties niet tot de top behoort, haal je wel een stuk degelijkheid in huis. Zo was ik verrast dat elke mogelijke kabel bij het scherm geleverd wordt, waardoor je onmiddellijk met je nieuwe aanwinst aan de slag kunt. Ook qua bouwkwaliteit is het scherm meer dan degelijk, met een mooie, maar nogal lompe, ijzeren voet. Ook qua design valt er weinig op de monitor aan te werken, al vind ik de ledstrips onderaan het scherm en aan de achterkant nogal kitscherig ogen. Door het gebrek aan knoppen aan de voorzijde, oogt het dan wel heerlijk strak. Des goûts et des couleurs, natuurlijk.

Lage resolutie

De bediening van het scherm gebeurt door één enkele knop onderaan het scherm die je in vier richtingen kan duwen. Met die ene knop kan je alle instellingen aanpassen. Lijkt dat iets te omslachtig, dan kan je de bijgeleverde bedrade bediening gebruiken die beschikt over acht knoppen. Via die bediening zijn enkele presets in één klik in te stellen, waaronder FPS, RTS of Racing. Je kan echter zelf ook aan de slag met de instellingen en die opslaan onder één van de aan te passen gamemodi. Ook enkele speciale functies vind je terug, waaronder Shadow Control. Deze functie zorgt ervoor dat donkere gebieden lichter worden weergegeven.

Qua resolutie kan de AOC 352QCX echter een pak beter doen. De monitor heeft een resolutie van 2560x1080, terwijl je voor UltraWide-toestellen tegenwoordig hogere resoluties ziet in dezelfde prijsklasse. Aangezien ik nogal dicht tegen de monitor zit, zijn de pixels duidelijk zichtbaar en dat is een jammerlijke zaak. Het moet echter wel gezegd dat het zelden opvalt tijdens het gamen, maar tijdens bureauwerk of het bekijken van bijvoorbeeld YouTube-video’s kan je de pixels zo tellen. 4K of QHD had hier beter op zijn plaats geweest. Ook qua responstijd had ik beter verwacht voor een gaming monitor. Tegenwoordig verwennen fabrikanten ons met een responstijd van 1 ms, terwijl dat bij deze monitor 4 ms bedraagt. Echt opvallen doet dat niet, omdat je door het gebogen scherm, de hoge refresh rate en het ultrabrede scherm nog meer in de game wordt gezogen. Mocht de resolutie iets hoger zijn en de responstijd iets lager, dan hadden we met een topscherm te maken.