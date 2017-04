Voor je net als ondergetekende spontaan in handgeklap en hemelse gezangen zou uitbarsten, wil ik graag meegeven dat het hier om een gerucht zou gaan. Maar als er een serie het waard is om ons, ook al is het misschien nodeloos, gek te maken, dan is dat wel Star Wars: Knights of the Old Republic. Toch?

Liam Robertson van Unseen64 en Did You Know Gaming? vertelde tijdens zijn Patreon-exclusieve podcast dat BioWare Austin aan een nieuwe Star Wars: Knights of the Old Republic-titel zou werken. Een bericht dat ook opgepikt werd door PC Gamer trouwens.

Nadat hij verklaarde dat BioWare Austin momenteel exclusief aan Star Wars-games werkte, voegde Robertson daar het volgende aan toe 'What they’re currently working on right now—and I have this on good authority—is a sort of remake/revival of Knights of the Old Republic. I don’t know when this is set to come out, but it has been in development for a little while now.'

Robertson ging door en vertelde dat het project, dat oorspronkelijk als een remake werd gezien, al snel op zich een eigen leven ging leiden. Voor hem was het meteen duidelijk dat het niet om KOTOR 3 zou gaan, al beweerde hij wel dat de game trouw blijft aan de nieuwe Star Wars-universum lore ('embraces the new Star Wars universe lore,') en er op dit moment gewerkt zou worden aan een prototype.

Wetende dat Respawn Entertainment aan een Star Wars-game werkt, en dat DICE en Motive druk in de weer zijn met Star Wars: Battlefront 2, is de kans natuurlijk niet helemaal onbestaande dat er een vleug van waarheid in dit verhaal zit.

Maar zoals gezegd, een gerucht blijft een gerucht tot het tegendeel bewezen is...