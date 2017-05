Geruchten staken reeds de kop op dat een Overwatch-verjaardagsfeest er daadwerkelijk aankomt. Die geruchten worden steeds hardnekkiger, daar meer en meer bronnen het festijn voorspellen. Zo vroeg een ongeduldige fan via het Twitter-kanaal of hij zich aan een feest mag verwachten. Blizzard antwoordde met: "No timing details yet". Snuggere geesten gingen daarbij op zoek in de Xbox Live Marketplace naar sporen van het event en met succes! Er werden namelijk verwijzingen gevonden naar Anniversary Loot Boxes.

Diezelfde personen vonden ook verwijzingen naar de aankomende Game of the Year edition van het spel. In die beschrijving stond te lezen dat er binnenkort meer dan 100 nieuwe voorwerpen beschikbaar zullen worden gemaakt en je deze tot 5 juni zal kunnen kopen/verdienen. Op dit moment blijft het nog steeds een hardnekkig gerucht, al is de kans erg groot dat het event zeer binnenkort zal worden aangekondigd.