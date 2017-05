Op het forum van de ontwikkelaar beweerde een nieuw lid dat hij een screenshot van Red Dead Redemption 2 zou hebben bemachtigd. Het hele forum staat in rep en roer en het regent dan ook sceptische opmerkingen. Als het screenshot echt afkomstig is van de game, dan gaat het hoogstwaarschijnlijk over een vroege build van de game. Het ontbreekt hem namelijk aan details, strakke lijnen en grafische details op de afbeelding. Nogmaals, het lijkt ons erg onwaarschijnlijk dat deze screenshot 'legit' is, al is alles natuurlijk mogelijk dezer dagen... Wat wel 'legit' is, is onderstaande cinematic trailer van de game.