De geruchten blijven toch wel hardnekkig in het geval van de vermeende Call of Duty-game met "WWII" als subtitel. Nu zouden we via een kleine gelekte afbeelding al weten dat de game op 3 november beschikbaar zou zijn.

De releasemaand zouden we in ieder geval niet superverrassend noemen, want er zijn al een pak Call of Duty-games in november uitgekomen. Wat wel nog opvalt in bijgevoegde afbeelding is de boodschap rechtsboven die meegeeft dat je de DLC Map Packs van het spel op PlayStation 4 een maand vroeger zou kunnen spelen. Een exclusieve deal dus met Sony. Waar of niet, that's the question. Maar ik heb wel het donkerbruine vermoeden dat een pak 9livers zouden kunnen leven met een release eind dit jaar van een Call of Duty Wereldoorlog II-game.