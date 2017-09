We geven 20 exemplaren van de game Blast Out weg!

We mogen van de Zweedse ontwikkelaar Tarhead Studio maar liefst 20 digitale kopieën weggeven van hun nieuwste game Blast Out ! Niet mis, he?

Blast Out is zo'n game die voor behoorlijk wat hilariteit kan zorgen met of tegen je vrienden. Het is een intense battle-arena brawler exclusief op Steam, wat zoveel wil zeggen dat je met verschillende characters je vijand(en) moet afrossen en ondertussen moet uitkijken voor de omgeving die dynamisch verandert. Heel actiegericht en competitief dus! Je kan je Hero trouwens helemaal zelf aanpassen en zijn of haar abilities kiezen.

Zin om met deze game aan de slag te gaan? Wel, 't is heel simpel: gewoon een mailtje sturen naar info@9lives.be met als onderwerp "Blast Out!" en je 9lives-nickname en wie weet krijg jij wel een code toegestuurd. Dat valt nog mee, niet? Als je meer wil weten over het spel, dan kan je altijd eens een bezoekje brengen aan de website van de game. Good luck, boys & girls!