Elk einde heeft een nieuw begin. Maar voor we het over dat nieuwe begin hebben, willen we jullie graag bedanken voor de 20 jaar dat we jullie hebben mogen begroeten op games.telenet.be en 9lives.be. Het was een eer en een voorrecht om voor jullie gaming content gemaakt te mogen hebben.

Graag willen we meegeven dat het einde van 9lives.be meteen ook de start is van ons nieuwe gaming project, genaamd Pragalicious(.com of .be). 9lives-hoofdredacteur Praga bleef na 20 jaar trouwe dienst niet bij de pakken zitten. Met volle goesting en ambitie startte hij met een paar oudgedienden, van zowel 9lives als GUNK, met Pragalicious.

Pragalicious is de plek waar je terecht kan voor lekkers over games en entertainment. Of kort samengevat de place to be voor iedereen die, net als wij, zot is van videogames, films en series.